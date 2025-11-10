«مستقبل المدن» يستشرف مستقبل الحوكمة الحضرية المستدامة

دينا جوني (دبي)

انطلقت أمس فعاليات «أسبوع مستقبل المدن»، الذي يُنظمه ويستضيفه متحف المستقبل، بالتعاون مع بلدية دبي، لبحث التحوّلات الحضرية واستشراف ابتكارات تُعيد تعريف جاهزية المدن واستدامتها في عصر التحوّل الرقمي والمناخي.

ويُعقد «أسبوع مستقبل المدن» يومي 10 و11 نوفمبر تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدن والمجتمعات.. معاً نبتكر مدن المستقبل»، بمشاركة 40 متحدثاً من مختلف دول العالم، ليُشكّل منصة عالمية للحوار العملي واستشراف الحلول الحضرية المبتكرة. وأعلنت «بلدية دبي»، خلال الفعالية، عن عدد من المشاريع التي تنعكس بشكل مباشر على تجربة القاطنين في الإمارة، تعزيزاً لجودة الحياة والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان.

وقالت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الكلمة الرئيسية للحدث: «نعمل على تصميم مستقبلٍ يكون فيه الابتكار جسراً يربطنا بالأنظمة البيئية التي تقوم عليها حياتنا. ويتجسد هذا الالتزام في تخطيطنا الحضري، حيث تُسهم معايير البناء الأخضر والبنية التحتية الموفّرة للطاقة في تعزيز الراحة والصحة والسلامة في منازلنا وأماكن عملنا، ودعم جهود التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها من أجل مستقبلنا المشترك».

بدوره، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، في كلمته الافتتاحية: «يقدم أسبوع مستقبل المدن منصة لاستشراف مستقبل الحوكمة الحضرية والإدارة الذكية للمدن، وكيفية تعزيز التكامل الحكومي لتحويل التحديات إلى فرص تنموية تدعم ملامح نموذج دبي كمدينة للمستقبل، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تدفعنا إلى تبني نهج استباقي لاستشراف المستقبل والتكيف معه».

من جهته، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نعمل بالشراكة مع بلدية دبي على توحيد جهود الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لابتكار نماذج حضرية أكثر تكاملاً وإنسانية، ونطمح لأن تكون مخرجات هذا الحدث نقطة انطلاق لمشروعات وشراكات جديدة تُسهم في تطوير مدن قادرة على التكيّف والنمو، بما يُرسّخ مكانة دبي منصةً ومختبراً عالمياً لصياغة مستقبل الحوكمة الحضرية المستدامة».

وقدمت فدا الحمادي، مديرة إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في بلدية دبي لـ«الاتحاد»، على هامش الحدث، شرحاً عن المبادرات الجديدة للبلدية، لافتة إلى أن البلدية دشّنت 4 مبادرات نوعية ضمن جهودها لتعزيز الابتكار والاستدامة في العمل البلدي، هي إطلاق أول «مايكرو ماستر» في مجال استشراف المستقبل والعمل البلدي؛ بهدف تأهيل وصقل مهارات قادة الغد، وإطلاق «حاضنة الرشاقة المؤسسية»، بالتعاون مع خمس جهات حكومية لتطبيق مبدأ الحكومة الواحدة.

وشهدت الفعالية، إطلاق استراتيجية بلدية دبي لاستخدام الطائرات من دون طيار في عمليات التفتيش والرقابة، بالتعاون مع شركة «عنان»، مشيرة إلى أن هذه التقنية ستُستخدم في مهام ميدانية متعددة، مثل صيانة النباتات والمساحات الخضراء المنتشرة في المدينة.

وأكدت الحمادي أن المبادرة الأخيرة وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، بحيث تُحدث نقلة نوعية في أساليب عمل البلدية.

ووشهد الحدث توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع جهات مختلفة، الأولى مع متحف المستقبل في مجال تجميل المدينة والتصميم الحضري، والثانية في مجال البيانات الموحّدة للمباني بالتعاون مع الجهات المختصة بالتصميم والترخيص في دبي، والثالثة مع هيئة الصحة بدبي لتطبيق أنظمة الكشف المبكر عن آفات الصحة العامة.

بدوره، أكد بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي لـ«الاتحاد»، أن البلدية تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتوسيع الرقعة الخضراء في إمارة دبي.

وأوضح أن الهدف هو زيادة المساحات الخضراء عبر توظيف تقنيات حديثة تشمل استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون» المزودة بحساسات حرارية، لرصد وفحص حالة النباتات بدقة، ومعرفة مدى حاجتها للمياه، ومدى مطابقة التنفيذ للتصميمات التخطيطية الموضوعة مسبقاً، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البيئي الذكي.