علوم الدار

«كشّافة الإمارات» تستضيف منتدى الشباب الكشفي العربي

مشاركون في المنتدى في صورة جماعية (وام)
11 نوفمبر 2025 01:12

أبوظبي (وام)

استضافت جمعية كشّافة الإمارات، أمس الأول، فعاليات منتدى الشباب الكشفي العربي السادس في أبوظبي، تحت شعار «مستعدون للحياة الرقمية/ بقيادة كشفية عربية»، الذي تنظّمه المنظمة الكشفية العربية «الإقليم الكشفي العربي» بالتعاون مع جمعية كشّافة الإمارات، في مركز ياس للمؤتمرات بجزيرة ياس، ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.
ويُنظم المنتدى بدعم وتعاون من عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، من بينها مكتب أبوظبي الإعلامي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة التعليم والمعرفة، ومركز الشباب العربي، إلى جانب مؤسسات وطنية أخرى معنية بالشباب والعمل التطوعي.
يهدف المنتدى، الذي يُعد حدثاً كشفياً إقليمياً مخصصاً للشباب من الفئة العمرية 18 إلى 26 عاماً من الجنسين، يمثّلون الشباب في الـ 19 جمعية كشفية عربية، إلى تعزيز مشاركة الشباب العربي في صنع القرار الكشفي، وتطوير مهارات القيادة الرقمية وريادة التغيير.
وتشهد فعاليات المنتدى، العديد من الجلسات الحوارية التي تناقش استراتيجيات المنظمة العالمية للحركة الكشفية ورؤيتها المستقبلية لتمكين الشباب من القيادة، كما سيُنتخب خلال المنتدى 6 مستشارين شباب لتمثيل صوت الشباب في اللجنة الكشفية العربية والمشاركة في اجتماعاتها خلال الدورة القادمة «2026 - 2028».
وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشّافة الإمارات، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية، أن استضافة المنتدى تمثّل محطة عربية مهمة تجتمع فيها طاقات الشباب الكشفي من مختلف الدول لتبادل الخبرات، وصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل الحركة الكشفية.

ورش وجلسات
تتضمن أعمال المنتدى، ورشاً وجلسات حوارية حول القيادة الشبابية، والحوكمة، والتحول الرقمي، وحماية الشباب، والاستدامة، إلى جانب جلسات تفاعلية عن الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية في العمل الكشفي.
كما تتضمن فعاليات المنتدى برنامجاً ثقافياً وتراثياً متكاملاً يهدف إلى تعريف المشاركين بتاريخ الإمارات ونهضتها الحديثة.

مرحلة محورية
أكد الدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي، أن المنتدى السادس يأتي في مرحلة محورية من تاريخ الحركة الكشفية العربية، مشيراً إلى أنه ليس مجرد لقاء شبابي، بل منصة استراتيجية لصناعة المستقبل الكشفي العربي. وأوضح عبدالمنعم أن المنتدى يناقش قضايا جوهرية، مثل التحول الرقمي، وتفعيل المشاركة الشبابية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل الكشفي، مؤكداً أن هذه النسخة تمثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تُبرز طاقات الشباب العربي، وتُتيح لهم قيادة المبادرات الكشفية في أوطانهم.
وأعرب عن تقدير المنظمة العميق لدولة الإمارات وجمعية كشافة الإمارات على الاستضافة الكريمة، وتوفير بيئة مثالية لإقامة هذا الحدث العربي الكبير، مؤكداً أن أبوظبي أثبتت مكانتها مركزاً للحوار الشبابي العربي والدولي.
من جهتها، قالت نور الحسني، رئيسة منتدى الشباب الكشفي العربي السادس، نائب رئيس لجنة المستشارين الشباب الكشفيين العرب: إن ما تحقق من إنجازات المنتدى على المستويين الإقليمي والدولي هو ثمرة للرؤية الإماراتية في الاستثمار في الشباب، وتمكين المرأة في مواقع القيادة، مؤكدة أن المبادرة والعمل الجماعي والإيمان بالقدرات الذاتية هي مفاتيح النجاح الحقيقي، وأن كل شاب وشابة يمتلكان اليوم الأدوات التي تمكّنهما من صناعة الفارق في مجتمعهما ووطنهما.

