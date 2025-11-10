فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أمس، فتح باب الترشح والمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «قيادات نافس»، وحتى 31 ديسمبر 2025، في إطار جهوده الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مهاراتها القيادية، وصقل جيل جديد من القيادات الوطنية المتميزة في القطاع الخاص. ويُمكن للراغبين تقديم طلبات الترشّح عبر منصة قيادات حكومة الإمارات.

ويأتي الإعلان عن إطلاق الدفعة الجديدة من البرنامج، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها المتواصل على تأهيل كوادر وطنية قيادية فاعلة، تُسهم بدورها الحيوي في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وامتداداً لنجاح الدفعتين السابقتين.

وأكّد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنّ الدورتين الأولى والثانية من برنامج «قيادات نافس»، حققتا نجاحاً بارزاً، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الفعّال مع وزارة شؤون مجلس الوزراء في تصميم البرنامج وتنفيذه.

وقال: إنّ الاستثمار في رأس المال البشري يُشكّل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الكفاءات الوطنية على اكتساب مهارات المستقبل، والتكيّف بمرونة وفعالية مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، بما يرسّخ مكانة الاقتصاد الوطني، ويُعزز استدامته وتنافسيته على الساحة العالمية.

من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان، مدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن بناء القدرات الوطنية، وتأهيل الكوادر الإماراتية، وتمكينها بمهارات المستقبل، تشكّل محوراً جوهرياً في توجهات حكومة دولة الإمارات، وتعد ركيزة أساسية في مبادراتها الرامية إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري المواطن.

وأضاف: إنّ برنامج «قيادات نافس» يُمثّل منصة متقدمة تسهم في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل عام، بما في ذلك القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البرنامج يُوفّر للمواهب الإماراتية بيئة محفزة للإبداع والتميّز في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، بما يعزّز تنافسيتها ويزيد إمكانات نموها وتطورها في سوق العمل المستقبلي.

ويوفّر برنامج «قيادات نافس» منصّة متكاملة؛ تهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتأهيلها بمهارات مستقبلية، تُعزّز جاهزيتها للنجاح والمنافسة في سوق العمل المتغيّر، حيث تأتي الدفعة الثالثة من البرنامج امتداداً للنجاحات التي تحققت في الدورتين السابقتين، مدعومة بشراكة استراتيجية فعّالة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

ويخضع المتقدمون للبرنامج إلى مرحلتين من التقييم، تشمل الأولى اختباراً افتراضياً، والثانية تقييماً حضورياً، ويتم على أساسهما اختيار أفضل المرشّحين للالتحاق بالبرنامج. وتعتمد عملية التقييم على معايير محدّدة، تشمل أن يكون المتقدم من مواطني الدولة العاملين في مناصب قيادية أو إشرافية في القطاع الخاص، وألا يقلّ عمره عن 25 عاماً، ويحمل شهادة الدبلوم العالي أو ما فوقها، وأن يكون المرشح ذا خبرة في قيادة فرق العمل، يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إتمامه برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية.