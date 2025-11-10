الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشارقة للفضاء والفلك» تُطلق النسخة الأولى من المدرسة الشتوية للإحصاء الفلكي

مشاركون في الفعالية (وام)
11 نوفمبر 2025 01:13

الشارقة (وام)

أطلقت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، النسخة الأولى من «المدرسة الشتوية للإحصاء الفلكي لطلبة الدراسات العليا لعام 2025»، تحت شعار «احتضن الإحصاء الفلكي في الشارقة»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من معاهد علمية دولية، وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.
تنظّم الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع «المدرسة الصيفية للإحصاء الفلكي» في جزيرة كريت باليونان، بهدف تعزيز مهارات المشاركين في التحليل الإحصائي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في علوم الفضاء والفلك.
ويقدم البرنامج مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، يقدمها خبراء من مؤسسات علمية مرموقة، منها معهد علوم الفضاء في برشلونة، والمرصد الوطني في أثينا، وجامعة كريت، وجامعة باريس ساكلاي، وتتناول موضوعات الإحصاء الكلاسيكي، وتعلّم الآلة، والإحصاء البايزي، وتقنيات ماركوف مونت كارلو، والتعلّم العميق في تحليل البيانات الفلكية.
ويختتم البرنامج بأمسية فلكية ميدانية في منطقة مليحة بالشارقة، تتيح للمشاركين التعرّف على البيئة الصحراوية في الإمارة وممارسة الرصد الفلكي.
وأكدت نورة الأميري، رئيس قسم مختبر الفيزياء الفلكية عالية الطاقة ومنسق البرنامج، أن تنظيم المدرسة الشتوية يأتي في إطار التزام الأكاديمية بتوفير بيئة علمية محفزة تجمع بين التعليم والبحث والابتكار، مشيرةً إلى أن عدد طلبات المشاركة تجاوز 70 طلباً من أكثر من عشر دول، تم قبول 30 منها لضمان التنوع الأكاديمي وجودة المحتوى العلمي.

