مجلس إدارة «الأوقاف» بدبي يناقش المشروعات الجديدة

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، اجتماعه الـ11 لعام 2025، حيث جرت مناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية والمشروعات الوقفية الجديدة، وأهم المستجدات المتعلقة بنشاط المؤسسة، وفي مقدمتها ارتفاع أرصدة المصارف الوقفية والزكاة والصدقات لعام 2025 إلى نحو 111 مليون درهم، بزيادة نحو 15% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة أرصدة المصارف الوقفية 94 مليون درهم خلال عام 2024.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، وبحضور أعضاء المجلس، وعلي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، الخطة التنفيذية للمصارف الوقفية والزكاة المتوافقة مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

وناقش المجلس تقريراً حول تحقيق نسبة 65% من الاستدامة الوقفية، عبر تنمية الشراكات الاستراتيجية، واعتمد عدداً من القرارات التي تعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم تطوير منظومة العمل الوقفي والاستثماري.

وأكد عيسى الغرير أن الخطة التنفيذية للمصارف الوقفية والزكاة والصدقات تعمل على ترسيخ استدامة العمل الوقفي، وتعزيز دوره في دعم أجندة دبي الاجتماعية 33. من جانبه، قال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن ارتفاع أرصدة المصارف الوقفية والزكاة إلى 111 مليون درهم يعكس التزام المؤسسة بدعم مشروعات التنمية المجتمعية والخيرية في دبي، كما يمثل اعتماد موازنة 2026 ومتابعة تنفيذ المبادرات الرقمية والاستثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة العمل الوقفي.