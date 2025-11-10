الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تشاد تطلق من الإمارات أولى جولات المباحثات الاستثمارية لخطة 2030

تشاد تطلق من الإمارات أولى جولات المباحثات الاستثمارية لخطة 2030
11 نوفمبر 2025 01:12

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور داعم لمسار سياسي سوداني بقيادة مدنية
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي

أطلقت جمهورية تشاد رسمياً من دولة الإمارات، أولى جولات المباحثات الاستثمارية ضمن الخطة الوطنية للتنمية - تشاد 2030 تحت عنوان «تشاد كونيكشن 2030»، التي تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية. وجاء إطلاق الجولة الاستثمارية الأولى من دولة الإمارات، في إطار العلاقات التجارية والاستثماريّة المتنامية بين البلدين الصديقين، وانطلاقاً من مكانة الإمارات الرائدة منصة عالمية لدفع الاستثمارات الدولية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود. حضر إطلاق المباحثات، عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين.
وتستند الخطة إلى 4 محاور رئيسية للتدخل تُنفّذ من خلال 17 برنامجاً تتضمن 268 مشروعاً وإصلاحاً، وتهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي عميق وشامل في تشاد من خلال «تسريع تطوير البنى التحتية الاستراتيجية الحيوية وتوسيع نطاق الكهرباء والمياه في جميع أنحاء البلاد، ورقمنة الاقتصاد، وتعزيز شبكات النقل والممرات الدولية وتحسين الملاحة في البحيرات والأنهار الكبرى». كما تهدف الخطة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية، ولا سيّما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف، بما يعزّز تنمية رأس المال البشري، ويكرّس الدمج الاجتماعي، فضلاً عن توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه وتعزيز شعار «صُنع في تشاد».

تشاد
الإمارات
أبوظبي
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©