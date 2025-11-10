تشاد تطلق من الإمارات أولى جولات المباحثات الاستثمارية لخطة 2030

أبوظبي (وام)

أطلقت جمهورية تشاد رسمياً من دولة الإمارات، أولى جولات المباحثات الاستثمارية ضمن الخطة الوطنية للتنمية - تشاد 2030 تحت عنوان «تشاد كونيكشن 2030»، التي تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية. وجاء إطلاق الجولة الاستثمارية الأولى من دولة الإمارات، في إطار العلاقات التجارية والاستثماريّة المتنامية بين البلدين الصديقين، وانطلاقاً من مكانة الإمارات الرائدة منصة عالمية لدفع الاستثمارات الدولية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود. حضر إطلاق المباحثات، عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين.

وتستند الخطة إلى 4 محاور رئيسية للتدخل تُنفّذ من خلال 17 برنامجاً تتضمن 268 مشروعاً وإصلاحاً، وتهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي عميق وشامل في تشاد من خلال «تسريع تطوير البنى التحتية الاستراتيجية الحيوية وتوسيع نطاق الكهرباء والمياه في جميع أنحاء البلاد، ورقمنة الاقتصاد، وتعزيز شبكات النقل والممرات الدولية وتحسين الملاحة في البحيرات والأنهار الكبرى». كما تهدف الخطة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية، ولا سيّما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف، بما يعزّز تنمية رأس المال البشري، ويكرّس الدمج الاجتماعي، فضلاً عن توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه وتعزيز شعار «صُنع في تشاد».