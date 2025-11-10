وزير مالية تشاد: نتطلع إلى استثمارات إماراتية تدعم خطتنا التنموية 2030

أبوظبي (وام)

أكد معالي طاهر حامد نغيلين، وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، أن بلاده تتطلع إلى استثمارات إماراتية مستدامة وطويلة الأجل في إطار الخطة الوطنية للتنمية - تشاد 2030 «تشاد كونيكشن 2030». وقال معاليه، على هامش أعمال منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار الذي انطلق أمس في أبوظبي: «إن جمهورية تشاد ودولة الإمارات تجمعهما علاقات تاريخية عميقة وواعدة تمتد على مدار عقود من التعاون المثمر والتفاهم المشترك، وتعد دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده، لما تتميز به من رؤية تنموية متقدمة وخبرة واسعة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها».