الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
علوم الدار

أمين عام «خليفة لنخيل التمر»: الجائزة تدعم المزارعين وتعزّز الابتكار الزراعي

جانب من الفائزين في جوائز مهرجان مصر الدولي للتمور (وام)
11 نوفمبر 2025 01:12

الجيزة (وام)

أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الدور الريادي الذي تضطلع به الجائزة في دعم المزارعين وتعزيز الابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال فعاليات مهرجان مصر الدولي للتمور، التي تختتم اليوم واستمرت ثلاثة أيام في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.
وأضاف أن الجائزة تحرص على إشراك الأكاديميين والمزارعين من مختلف الدول العربية والعالمية في فعاليات المهرجان، من خلال تنظيم أجنحة خاصة لعرض منتجاتهم وتجاربهم، بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور وتطوير الصناعات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن جهود جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي تمتد إلى برامج مكافحة الآفات الزراعية، وتحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة المزارع، من خلال مبادرات نوعية تدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة في مجال النخيل والتمور.
وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع النخيل والتمور على المستويين العربي والدولي، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الزراعي، ونموذج رائد في دعم المجتمعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الدكتور زائد إلى أن مهرجان التمور المصرية في الواحات البحرية يمثل منصة متميزة للتعاون الإقليمي والدولي، وفرصة لتسليط الضوء على النجاحات المشتركة بين الإمارات ومصر في دعم التنمية الزراعية وتعزيز سبل الاستدامة والإنتاج الزراعي.
حضر المهرجان معالي عبد الباسط محمد عبدالله المرزوقي، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة دولة الإمارات في القاهرة، واطلع خلال الجولة على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المهرجان، ومن ضمنها جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وشركتا الفوعة وكاف نخيل التمر، وعلى أحدث الابتكارات والوسائل الحديثة في زراعة وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور، إلى جانب أجنحة مميزة لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية من مختلف المحافظات والدول المشاركة.

الابتكار الزراعي
الإمارات
جائزة خليفة لنخيل التمر
عبد الوهاب زايد
مهرجان مصر الدولي للتمور
