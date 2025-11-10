جامعة خليفة تنظم «مؤتمر نيتشر: قياس الشيخوخة الصحية»

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مؤسسة نيتشر للمؤتمرات التابعة لـ «نيتشر بورتفوليو»، وبدعم من دائرة الصحة ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تنظيم «مؤتمر نيتشر: قياس الشيخوخة الصحية»، وهي فعالية بارزة ضمن النسخة الثالثة من «ندوة حياة طويلة صحية».

وقالت الدكتورة حبيبة الصفار، عميدة الكلية: تعكس الندوة التزام جامعة خليفة بالابتكار والتعاون الدولي، بما يضمن تحويل أحدث المستجدات في مجالات القياس والتكنولوجيا إلى حياة أطول وأكثر صحة. ومع اقتراب النسخة الثالثة من انعقادها، تظل هذه الندوة واحدة من أبرز التجمعات العلمية في المنطقة، كما تُعد شراكتها هذا العام مع نيتشر للمؤتمرات وبتعاون وثيق من دائرة الصحة ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إنجازاً كبيراً.