الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي في إسلام آباد

«الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي في إسلام آباد
11 نوفمبر 2025 01:13

إسلام آباد (وام)

يشارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس المرافق، في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي، الذي ينظمه مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية يومي 11 و12 نوفمبر 2025 في العاصمة إسلام آباد، تحت شعار «السلام، الأمن والتنمية»، بمشاركة نحو 34 برلماناً.
ويضم الوفد المشارك في المؤتمر، محمد عيسى الكشف، وأحمد مير هاشم خوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.
ويناقش المؤتمر تحديات الأمن الإقليمي والدولي، والتنمية المستدامة، ودور البرلمانات في دعم الأمن، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التوترات والنزاعات، والآليات التشريعية والرقابية لدعم الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان.

المجلس الوطني الاتحادي
إسلام آباد
باكستان
