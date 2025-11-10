الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة عجمان تحصد جائزتين عالميتين ضمن جوائز «IACP» بالولايات المتحدة

شرطة عجمان تحصد جائزتين عالميتين ضمن جوائز «IACP» بالولايات المتحدة
11 نوفمبر 2025 01:02

عجمان (وام)
حصدت القيادة العامة لشرطة عجمان جائزتين عالميتين ضمن جوائز الريادة من رابطة قادة الشرطة الدولية (IACP)، التي تُعد من أرفع الجوائز الشرطية في العالم، خلال المؤتمر السنوي لعام 2025 المنعقد في مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأميركية.
فقد فاز المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات، بجائزة «إنجاز العمر» في السلامة المرورية؛ تقديراً لجهوده المتميزة في تطوير منظومة السلامة على الطرق، فيما نالت الموظفة مريم عبدالله إبراهيم المناعي جائزة القائد المؤثر تحت سن الأربعين، تكريماً لإسهاماتها الريادية في العمل المؤسسي والابتكار الشرطي.
وهنّأ اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الفائزين، معبّراً عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُجسّد مكانة شرطة عجمان على الساحة العالمية.
وأكد أن هذا النجاح يأتي ثمرة الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمثابرة في تحقيق الأهداف المؤسسية، والالتزام بأعلى معايير التميز والابتكار.
وتُعد جوائز رابطة قادة الشرطة الدولية (IACP) من أبرز الجوائز العالمية في المجال الأمني، إذ تضم أكبر تجمع مهني لقادة الشرطة حول العالم، وتُكرّم الإنجازات الريادية في تطوير الأداء الشرطي، وتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية.

أخبار ذات صلة
«شرطة عجمان» تفوز بجائزة المقارنات المعيارية بنيوزيلندا
«دبي للثقافة» تحصد جائزة «أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025»
شرطة عجمان
جوائز
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©