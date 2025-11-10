شرطة عجمان تحصد جائزتين عالميتين ضمن جوائز «IACP» بالولايات المتحدة

عجمان (وام)

حصدت القيادة العامة لشرطة عجمان جائزتين عالميتين ضمن جوائز الريادة من رابطة قادة الشرطة الدولية (IACP)، التي تُعد من أرفع الجوائز الشرطية في العالم، خلال المؤتمر السنوي لعام 2025 المنعقد في مدينة دنفر بالولايات المتحدة الأميركية.

فقد فاز المقدم فؤاد يوسف الخاجة، رئيس قسم المرور والدوريات، بجائزة «إنجاز العمر» في السلامة المرورية؛ تقديراً لجهوده المتميزة في تطوير منظومة السلامة على الطرق، فيما نالت الموظفة مريم عبدالله إبراهيم المناعي جائزة القائد المؤثر تحت سن الأربعين، تكريماً لإسهاماتها الريادية في العمل المؤسسي والابتكار الشرطي.

وهنّأ اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الفائزين، معبّراً عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُجسّد مكانة شرطة عجمان على الساحة العالمية.

وأكد أن هذا النجاح يأتي ثمرة الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمثابرة في تحقيق الأهداف المؤسسية، والالتزام بأعلى معايير التميز والابتكار.

وتُعد جوائز رابطة قادة الشرطة الدولية (IACP) من أبرز الجوائز العالمية في المجال الأمني، إذ تضم أكبر تجمع مهني لقادة الشرطة حول العالم، وتُكرّم الإنجازات الريادية في تطوير الأداء الشرطي، وتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية.