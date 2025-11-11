الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة للدولة تشارك في دورة إقليمية حول العدالة في قطر

النيابة العامة للدولة تشارك في دورة إقليمية حول العدالة في قطر
11 نوفمبر 2025 08:51

شاركت النيابة العامة للدولة، في الدورة التدريبية الإقليمية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت تحت عنوان "دور أعضاء النيابة العامة في إقامة العدالة وفقاً للمعايير الدولية لضمانات حقوق الإنسان" بمدينة لوسيل في دولة قطر.

 

نظم الدورة، التي استمرت أربعة أيام، معهد الدراسات الجنائية في النيابة العامة لدولة قطر، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بمقر بيت الأمم المتحدة.

 

ضم وفد النيابة العامة للدولة كلاً من مريم حميد رئيس نيابة، والدكتور مروان جاسم وكيل أول نيابة، والدكتور صالح الكعبي وكيل أول نيابة.

 

أخبار ذات صلة
المغرب يكتسح كالدونيا ب 16هدفاً في كأس العالم للناشئين
«أبيض الناشئين» يواجه السنغال بحثاً عن التأهل في «مونديال 2025»

واستعرض أعضاء الوفد المشارك، تجربة النيابة العامة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النيابة الذكية في تسريع إجراءات الدعوى وتحقيق العدالة بكفاءة عالية.

 

وأكدت النيابة العامة أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها على تطوير قدرات أعضائها، وتعزيز معارفهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وصون حقوق الأفراد والمجتمع، ومواكبة التطورات الحديثة في العدالة الرقمية والتحول الذكي.

 

المصدر: وام
قطر
النيابة العامة
الدوحة
آخر الأخبار
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
التعليم والمعرفة
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
اليوم 12:27
«سيكسرز» يعبر «سلتيكس» بالسلة القاتلة
الرياضة
«سيكسرز» يعبر «سلتيكس» بالسلة القاتلة
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©