النيابة العامة للدولة تشارك في دورة إقليمية حول العدالة في قطر

شاركت النيابة العامة للدولة، في الدورة التدريبية الإقليمية لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت تحت عنوان "دور أعضاء النيابة العامة في إقامة العدالة وفقاً للمعايير الدولية لضمانات حقوق الإنسان" بمدينة لوسيل في دولة قطر.

نظم الدورة، التي استمرت أربعة أيام، معهد الدراسات الجنائية في النيابة العامة لدولة قطر، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بمقر بيت الأمم المتحدة.

ضم وفد النيابة العامة للدولة كلاً من مريم حميد رئيس نيابة، والدكتور مروان جاسم وكيل أول نيابة، والدكتور صالح الكعبي وكيل أول نيابة.

واستعرض أعضاء الوفد المشارك، تجربة النيابة العامة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النيابة الذكية في تسريع إجراءات الدعوى وتحقيق العدالة بكفاءة عالية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها على تطوير قدرات أعضائها، وتعزيز معارفهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وصون حقوق الأفراد والمجتمع، ومواكبة التطورات الحديثة في العدالة الرقمية والتحول الذكي.