خالد بن محمد بن زايد يلتقي كبير وزراء ولاية كيرلا

خالد بن محمد بن زايد يلتقي كبير وزراء ولاية كيرلا
11 نوفمبر 2025 10:14

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي بيناراي فيجايان، كبير وزراء ولاية كيرلا، والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان سُبل تطوير التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للبلدين الصديقين، ويعزز الشراكات الاقتصادية والتنموية القائمة بينهما.

  • خالد بن محمد بن زايد يلتقي كبير وزراء ولاية كيرلا
حضر اللقاء، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
كيرلا
