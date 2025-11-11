«نعمة» تواصل تعاونها مع مهرجان «تيست أوف أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» عن مواصلة تعاونها مع مهرجان «تيست أوف أبوظبي» بصفتها الشريك الرسمي للحد من هدر الغذاء في نسخة المهرجان لعام 2025.

ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي المبادرة الوطنية الرامية إلى تقليل هدر الغذاء وتعزيز أنماط الاستهلاك المسؤول في مختلف أنحاء الإمارات.

ويُعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تشارك فيه «نعمة» في مهرجان «تيست أوف أبوظبي»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي في بوابة ياس الشمالية بجزيرة ياس.

وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة المبادرة الوطنية «نعمة» إن دعم مهرجان «تيست أوف أبوظبي» للعام الثاني على التوالي يعكس التزامنا بالاستمرارية، والتوسع، وتحقيق أثر ملموس وقابل للقياس. فالفعاليات الجماهيرية الكبرى قادرة على تسريع التحول من مجرد الوعي إلى الممارسات اليومية الفعلية في البيوت، وعبر سلاسل الإمداد.

وأضافت: أنه مع إتاحة دليل تنظيم فعاليات مراعية للمناخ من دون نفايات غذائية أمام جميع منظمي الفعاليات في الدولة، نعمل على توحيد الممارسات الدائرية وتحسين البيانات الخاصة بفقد وهدر الغذاء، ودعوة الشركاء في مختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق هدف خفض فقد وهدر الغذاء للنصف بحلول عام 2030. وهكذا نبني مستقبلاً لا مكان فيه لهدر الغذاء.

وقالت فيكتوريا بيرن، مديرة مهرجان «تيست أوف أبوظبي»: نحن فخورون بعودة مبادرة «نعمة» للتعاون معنا كشريك للحد من هدر الغذاء حيث تقوم فعاليات المهرجان على تقديم تجارب استثنائية، ويشمل ذلك الالتزام بالمسؤولية في التنفيذ وبفضل إرشادات «نعمة»، نرفع معايير تنظيم المهرجانات الكبرى من خلال تحسين الفرز، وتصميم قوائم طعام أكثر ذكاءً، وإنقاذ الأغذية القابلة للاستهلاك، وتقديم تقارير شفافة وهذا التعاون يصب في مصلحة الزوار، والشركاء، وإمارة أبوظبي على السواء.