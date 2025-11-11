الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«أدنيك أبوظبي» شريك رسمي لـ «إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026»

11 نوفمبر 2025 16:12

اختار منظمو معرض إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026، مركز «أدنيك أبوظبي»، التابع لمجموعة «أدنيك»، شريكاً رسمياً للدورة الافتتاحية من المعرض الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2026.

ويُعد المعرض محطة محورية في مُلتقى الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض «MICE»، الذي يجمع ما يزيد على 1000 من أبرز العارضين والمشاركين العالميين في هذا المجال.

وتنظّم المعرض شركتا «إم آند أي» و«ورلد وايد إيفنت» وتستضيفه دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، بمركز أدنيك أبوظبي، الذي يقدّم دعمه الكامل بصفته الشريك الرسمي للفعالية.

ويُعد المعرض منصّة عالمية تهدف إلى رسم ملامح مستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات ومعارض الأعمال (MICE)، عبر برنامج شامل يتضمن اجتماعات ثنائية مُجدولة مسبقاً، وجلسات غداء رسمية، وفعاليات تواصل مسائية.

وسيتيح الحدث، على مدى ثلاثة أيام، للمشاركين من مختلف أنحاء العالم فرصة بناء علاقات أعمال نوعية وتحقيق نتائج ملموسة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، إنّ المجموعة ملتزمة بدعم مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في سياحة الأعمال، وإنّ معرض إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026 ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع سياحة الأعمال، حيث تواصل التركيز على تقديم تجارب عالمية المستوى تُسهم في تعزيز التواصل الفعال وبناء شراكات مستدامة بين قيادات القطاع من أنحاء العالم.

من جانبه، قال ريتشارد بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة «إم آند أي»: إنّ مركز «أدنيك أبوظبي» يُعد الخيار الأمثل في المنطقة لاستضافة الدورة الأولى من معرض إكسبو الاجتماعات والحوافز 2026، بفضل مرافقه المتطورة، والتزامه بالاستدامة، وتركيزه المشترك على الابتكار، معرباً عن تطلعه لبناء شراكة طويلة ومثمرة مع مجموعة «أدنيك».

ويُعد مركز أدنيك أبوظبي، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بمساحة تتجاوز 153 ألف متر مربع، ويعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، كما يضم مجموعة من الفنادق المتصلة مباشرة بالموقع، ويقع على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار الشيخ زايد الدولي، ما يوفّر تجربة وصول سلسة للمشاركين الدوليين.

وسيضم المعرض منصات تفاعلية ومساحات عرض مبتكرة تعتمد على سرد القصص، بمشاركة جهات دولية بارزة تشمل الهيئات السياحية، ومكاتب المؤتمرات والزوّار، والعلامات التجارية الكبرى للفنادق، ومراكز المؤتمرات، وشركات إدارة الوجهات، ومزوِّدي التكنولوجيا، الذين سيعرضون أحدث خدماتهم أمام نخبة من المتخصصين في القطاع.

المصدر: وام
إكسبو
أدنيك
