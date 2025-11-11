الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
11 نوفمبر 2025 16:33

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث في الملف، مؤكداً أهمية معالجة قضايا المنطقة عبر الوسائل والمسارات السياسية والدبلوماسية، والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
 وشدد معاليه على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق ودعم الجهود كافة الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية.
 من جانبه، استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار.
 ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الأممي في أعمال النسخة الثانية عشرة من «ملتقى أبوظبي الإستراتيجي» الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.

المصدر: وام
