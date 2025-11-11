«توام» تنجح في تقديم علاج مبتكر لالتهاب التامور مجهول السبب في الإمارات

نجح مستشفى توام، أحد منشآت شركة «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وبإشراف دائرة الصحة - أبوظبي، في تقديم علاج مبتكر لالتهاب التامور مجهول السبب ومرض الستيل، في إنجاز طبي هو الأول من نوعه في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وساهم العلاج المتطور، الذي يعتمد على دواء «ريلوناسيبت»، في شفاء مواطنين إماراتيين شابين كانا يعانيان أمراضاً نادرة ومعقدة، صعبة العلاج ومقاومة للعلاجات التقليدية، في خطوة تؤكد التزام «صحة» بتقديم رعاية صحية متقدمة ترتكز على المريض، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً. ويعد «ريلوناسيبت» من أول العلاجات البيولوجية المستخدمة في منطقة الخليج لعلاج الأمراض النادرة، إذ يعمل على تثبيط بروتين «الإنترلوكين-1»، أحد المحركات الرئيسية للالتهاب الضار، واستهداف هذا البروتين يسهم في تخفيف الأعراض المصاحبة لهذه الأمراض، بما في ذلك الألم، والحمى المتكررة بشكل مفاجئ، وصعوبة التنفس، والطفح الجلدي، والتورم، والأضرار التي تصيب الأعضاء الحيوية، ما يحقق تحسناً ملموساً في نتائج العلاج وجودة حياة المرضى. وقامت دائرة الصحة - أبوظبي بتسريع إجراءات الحصول على الاعتمادات والموافقات اللازمة، وترميز الدواء وتوثيقه برمز تعريفي، بعد تقييم شامل أجراه فريق متعدد التخصصات في قطاع علوم الحياة لفعالية الدواء، ما يضمن توفير الأدوية المبتكرة للمرضى المؤهلين، وتغطيتها تأمينياً، بما يعزز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة. وأكد الدكتور خالد عبد الله النقبي، طبيب استشاري ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى توام، أن المستشفى يقدم أحدث العلاجات المبتكرة في الدولة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يبرز دوره كوجهة رائدة في المنطقة لتقديم رعاية عالمية المستوى لعلاج الأمراض الروماتيزمية المناعية المعقدة. من جانبها، أكدت الدكتورة دلال المنصوري، المدير الطبي التنفيذي لمستشفى توام، أن توفير أحدث العلاجات المتطورة محلياً لا يقتصر على تحسين النتائج العلاجية فحسب، بل يمنح الأمل للمرضى وعائلاتهم في مواجهة الحالات الصحية الصعبة، مؤكدة أن هذا يمثل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تُطبق أعلى المعايير العالمية داخل المجتمع.