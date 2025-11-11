الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية دبي تطلق «عين البلدية الذكية»

بلدية دبي تطلق «عين البلدية الذكية»
11 نوفمبر 2025 17:03

أطلقت بلدية دبي مبادرة «عين البلدية الذكية» التي ستستخدم الطائرات من دون طيار المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون عيناً رقابية ذكية ومتنقلة للبلدية من السماء، وذلك لمتابعة حالة المساحات الخضراء وقياس صحة النباتات وإرسال التقارير مباشرة للتنبؤ بالتحديات المحتملة على صحتها، بما يعزّز قدرة بلدية دبي على الإدارة الذكية للمدينة، وتعزيز نهجها كبلدية استباقية تدير المدينة ببيانات المستقبل.

وستجري الطائرات مسحاً جوياً وميدانياً للمساحات الخضراء الشاسعة في دبي، والتي تصل مساحتها إلى 52 مليون متر مربع، وتحليل صحة النباتات ورصد أية تحديات محتملة في الري أو الآفات، إلى جانب تحليل البيانات فورياً عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للبلدية الانتقال إلى الصيانة التنبؤية والاستباقية ومعالجة التحديات قبل حدوثها وضمان استدامة الغطاء النباتي.

ودعماً لهذه المبادرة وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع شركة «عنان السماء يو إيه في لصناعة طائرات التحكم عن بُعد» بهدف تطوير مسارات التعاون المشترك والبنّاء في مجال تطوير وتوظيف أحدث تقنيات الطائرات من دون طيار وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز العمل البلدي والعمليات الميدانية والرقابية والمحافظة على استدامة الأصول الحضرية والبيئية، بما يدعم رؤية دبي المستقبلية لتكون المدينة الأفضل والأجمل والأكثر استدامة.

وقّع المذكرة كل من المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي وراشد حمدان بن خادم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة «عنان السماء يو إيه في لصناعة طائرات التحكم عن بُعد» وذلك ضمن فعاليات «أسبوع مستقبل المدن» الذي أطلقته بلدية دبي بالشراكة مع متحف دبي للمستقبل يومي 10 و11 نوفمبر المقبل بمُشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار محلياً وعالمياً.

