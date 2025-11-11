الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إطلاق تحدي الطائرات من دون طيار في «يومكس 2026»

جانب من الدورة السابقة (من المصدر)
12 نوفمبر 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إيدج»، إحدى أبرز المجموعات العالمية في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وبالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات، عن إطلاق «تحدّي الطائرات من دون طيار»، بهدف اكتشاف وتسريع تطوير مهارات المواهب الوطنية في مجال حلول الذكاء الاصطناعي للطائرات من دون طيار.
وسيُقام التحدي خلال فعاليات معرض «يومكس 2026»، والمقرر تنظيمه في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026، حيث ستُتاح الفرصة للمواطنين الإماراتيين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، فرصة التنافس ضمن فرق مكوّنة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص، ومن خلال تنفيذ سلسلة من المهام البرمجية التي تُظهر أعلى مستويات الدقة والابتكار.
ويهدف هذا التحدي إلى صقل مهارات الجيل القادم من المبرمجين الإماراتيين، عبر توفير منصة عملية لتطوير حلول برمجية آمنة ومرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل مع جمهور متخصص في تقنيات وأنظمة الطائرات من دون طيار والأمن السيبراني.
كما تُجسّد هذه المبادرة الرؤية المشتركة بين مجموعة إيدج ووزارة الدفاع في الاستثمار في رأس المال البشري الوطني.
يُمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي https://moddronechallenge.edgegroup.ae، وذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل في 30 نوفمبر 2025. 
ويعد هذا التحدي أحدث تطور في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين مجموعة إيدج ووزارة الدفاع الإماراتية، ويتماشى مع «مبادئ الخمسين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والتي تؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات الوطنية عالية المستوى يمثلان المحرك الأساسي للنمو المستقبلي.

