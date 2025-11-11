جولات تعريفية لمشروع وقف «جيران النبي» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جولات تعريفية مشروع وقف «جيران النبي» في عدد من القطاعات الحكومية في إمارة الشارقة؛ بهدف تعريف الكوادر الوظيفية بأهداف المشروع التنموية والإنسانية، وترسيخ مفاهيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وشهدت الجولات التعريفية الأخيرة تفاعلاً واسعاً من المؤسسات المشاركة، حيث استعرض فريق المؤسسة خلال الزيارات فكرة المشروع الوقفي وأثره في دعم وتمكين أبناء المؤسسة وأسرهم عبر مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التمكين المستدام، بما يعكس قيم العطاء التي تأسّست عليها إمارة الشارقة.

وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة في تصريح لها: «تأتي هذه الجولات التعريفية في إطار حرص المؤسسة على توسيع نطاق الشراكات المجتمعية، وتعزيز الوعي بمفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تمكن الأسر المستفيدة، وتضمن استدامة العطاء».