الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جولات تعريفية لمشروع وقف «جيران النبي» في الشارقة

جانب من الجولات تعريفية مشروع وقف «جيران النبي» (من المصدر)
12 نوفمبر 2025 01:26

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مشاركون: «دريفت إكس 2025» يعكس ريادة أبوظبي في الأنظمة ذاتية الحركة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في أبوظبي

نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جولات تعريفية مشروع وقف «جيران النبي» في عدد من القطاعات الحكومية في إمارة الشارقة؛ بهدف تعريف الكوادر الوظيفية بأهداف المشروع التنموية والإنسانية، وترسيخ مفاهيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.
وشهدت الجولات التعريفية الأخيرة تفاعلاً واسعاً من المؤسسات المشاركة، حيث استعرض فريق المؤسسة خلال الزيارات فكرة المشروع الوقفي وأثره في دعم وتمكين أبناء المؤسسة وأسرهم عبر مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التمكين المستدام، بما يعكس قيم العطاء التي تأسّست عليها إمارة الشارقة.
وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة في تصريح لها: «تأتي هذه الجولات التعريفية في إطار حرص المؤسسة على توسيع نطاق الشراكات المجتمعية، وتعزيز الوعي بمفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تمكن الأسر المستفيدة، وتضمن استدامة العطاء».

الإمارات
الشارقة
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
آخر الأخبار
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
التعليم والمعرفة
فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©