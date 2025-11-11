«شرطة دبي» تشارك في مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

دبي (الاتحاد)

شارك مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في المؤتمر العربي الـ 39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والذي نظّمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستضافته العاصمة التونسية، تونس، بحضور ممثّلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وإدارة الصحة في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأكد العميد الدكتور عبد الرحمن المعمري، مدير مركز حماية الدولي، رئيس وفد شرطة دبي، أن مركز حماية يحظى بمقعد دائم في المؤتمر الذي يضم العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، منوهاً بتسلطيهم في هذه المشاركة الضوء على القمة الشرطية العالمية التي تنظمها شرطة دبي كل عام، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات بين نخبة من قادة الشرطة والأمن، ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها، كما تم تقديم عرض عن أهم البرامج التدريبية المنفذة في مجال الوقاية من المخدرات التي ينفذها مركز حماية الدولي، والتي تعتمد على أفضل الوسائل والأدوات التقنية والتكنولوجيا، وانعكاساتها الإيجابية على خفض معدلات الجريمة. وعلى هامش المؤتمر، التقى العميد عبد الرحمن المعمري العديد من رؤساء الوفود العربية .

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات المهمة، ومن ضمنها دعوة الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية وتشريعاتها، لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات.

وأثنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على مشاركة مركز حماية الدولي وما يقدمه من جهود وبرامج توعوية ووقائية، مؤكدة أهمية الاستفادة من تجربة مركز حماية الدولي من خلال البرامج الطلابية والشبابية، ومساهمتها في خفض التعاطي بين الشباب.

يُذكر أن المؤتمر استعرض العديد من المحاور، ومن ضمنها وضع التصور لتنظيم أسبوع عربي سنوي للوقاية من المخدرات ومكافحتها، ومناقشة أهم المستجدات الدولية في مجال المخدرات: «مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي»، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، واستعراض نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2024-2025م)، بالإضافة إلى تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونتائج أعمال اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات وورش العمل حول إنشاء مرصد عربي للمخدرات.