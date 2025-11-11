الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة الفجيرة تحصد ثلاث جوائز عالمية في الابتكار والتميّز المؤسسي

محمد الطنيجي خلال تسلمه الجوائز (وام)
12 نوفمبر 2025 01:26

الفجيرة (وام)

حصدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ثلاث جوائز دولية مرموقة.
وتضمنت الجوائز، شهادة التميّز في إدارة الأفكار والابتكار - فئة البلاتينيوم، تقديراً لجهود شرطة الفجيرة في تبنّي نموذج عمل مؤسسي قائم على ترسيخ ثقافة الإبداع، وتحفيز بيئة عمل مبتكرة تدعم الأفكار التطويرية، وتسهم في تحقيق الاستدامة والتميّز في الأداء الشرطي، والمركز الأول في جائزة الأفكار البريطانية (UK Ideas Awards) عن فئة الصحة والسلامة من خلال مشروعها الريادي «سهم».  كما حققت شرطة الفجيرة المركز الثاني في فئة التحسين المستمر عن مشروع «الميتا هب (MetaHub)»، الذي يعكس رؤيتها المستقبلية في التحول الذكي، وتبنّي الحلول الرقمية المبتكرة في مجالات التوعية والتطوير المؤسسي.
 وتسلّم العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، الجوائز خلال الحفل الدولي الذي أُقيم في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.
وأعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أنه يُضاف إلى سجل النجاحات الوطنية لوزارة الداخلية، ويُعد ثمرة العمل المؤسسي المتكامل الذي تنتهجه القيادة العامة، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اللذين يوليان الابتكار والتميّز المؤسسي أولوية كبرى ضمن مسيرة التطوير الحكومي. وأكد أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة مسيرة الريادة، وترسيخ مكانة شرطة الفجيرة كأنموذج يحتذى به في مجالات التميز والابتكار والتحسين المستمر، انسجاماً مع توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

الابتكار
الإمارات
التميز المؤسسي
شرطة الفجيرة
الفجيرة
محمد أحمد بن غانم الكعبي
