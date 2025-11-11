قمة «بريدج» تضيف نجوماً جدداً إلى قائمة متحدثيها العالميين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة «بريدج» 2025، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، قائمتها الثالثة من المتحدثين العالميين، كاشفةً عن مجموعة جديدة من الأصوات الرائدة التي ستشارك في النسخة الافتتاحية للقمة، والتي تستضيف أكثر من 400 من القادة والمبدعين العالميين.

وتضم القائمة الجديدة نخبة من روّاد الإعلام والابتكار وصنّاع المحتوى، من أبرزهم غاري فاينرتشاك، رائد الأعمال العالمي المعروف، رئيس مجلس إدارة «فاينر إكس» VaynerX، الرئيس التنفيذي لشركة «فاينر ميديا» VaynerMedia، مؤسس «في فريندز» VeeFriends، وفابريزيو رومانو، أحد أبرز الصحفيين الرياضيين في العالم، وأندرو زيمرن، المقدم الحائز جائزة «إيمي» وجائزة «جيمس بيرد»، صاحب التأثير الكبير في عالم الطهي والسرد القصصي الثقافي، وجو حطّاب، صانع الأفلام الوثائقية العربي المعروف بأسلوبه الإنساني الذي يوثّق قصصاً واقعية من مختلف أنحاء العالم، وبسام كوسا، أحد أبرز نجوم الدراما السورية، وأيقونة فنية عربية أثْرت أعماله المشهد الفني في المنطقة.

كما تشمل القائمة كلاً من بارت ييتس، مؤسس استوديو «بلينك إنك» Blinkink الحائز جائزة الأوسكار، وتوماس مير من مجلة «رولينغ ستون» Rolling Stone، وستيفاني ميهتا، الرئيسة التنفيذية لشركة «مانسوتو فينتشرز» Mansueto Ventures، ومعالي سام جيما، الوزير البريطاني السابق، مؤسّس «إس جي آند كابيتال بارتنرز» SG& Capital Partners، وأميت شارما (المعروف باسم Crazy XYZ)، أحد أبرز صنّاع المحتوى في الهند على منصة «يوتيوب».

ويُثري هؤلاء القادة العالميون القمة برؤاهم حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات السرد الإعلامي، وصحافة الموسيقى، والبنية التحتية التي تدعم ثورة صنّاع المحتوى على مستوى العالم.

وتنطلق فعاليات قمة «بريدج» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لتؤسس منظومة عالمية لاقتصاد المحتوى، تجمع أكثر من 60 ألف مشارك و300 عارض و300 فعالية، تتنوّع بين جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية عبر سبعة مسارات رئيسية: الإعلام، واقتصاد المحتوى، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتقنية، والتسويق، وصناعة الأفلام.



صناعة التغيير الإيجابي

في مسار التسويق، يقدّم فابريزيو رومانو، الصحفي الأشهر في تغطية سوق انتقالات كرة القدم، صاحب قاعدة جماهيرية تتجاوز 26 مليون متابع، رؤى حول تطور تسويق الإعلام الرياضي واستراتيجيات تفاعل العلامات التجارية والتحول الرقمي في الصحافة الرياضية. كما تشارك لارا ديوار، الرئيسة التنفيذية للتسويق في«جي إس إم إيه» GSMA، لتقدّم رؤى حول الاستراتيجيات العالمية وسلوك الجماهير، وبناء قصص العلامات التجارية.



رؤى بصرية وصوتية مبتكرة

يقدّم بارت ييتس، مؤسس استوديو «بلينك إنك» Blinkink، الحائز جائزة الأوسكار، رؤى حول الإبداع في الرسوم المتحركة والسرد القصصي متعدد الوسائط، إلى جانب براين هانلي، الرئيس التنفيذي لـ«فيديو نست» VideoNest، وجوني راندال، مؤسس «Lighthouse Studio» لاستعراض أحدث التوجهات في الفيديو والتجارب التفاعلية وتوزيع المحتوى. وينضم إلى المسار النجم العربي بسام كوسا، أحد أبرز الممثلين في العالم العربي، أحد روّاد الدراما السورية، حيث يقدّم رؤية عربية أصيلة لصناعة السينما والإنتاج التلفزيوني في إطار حوار عالمي حول الثقافة البصرية.

كما يشارك توماس مير من مجلة «رولينغ ستون» Rolling Stone بحديثه حول تطورات الموسيقى والسرد القصصي في ثقافة البوب العالمية.



دفع عجلة الابتكار والحوكمة

يستضيف مسار التقنية نخبة من القادة الذين يشكّلون مستقبل الابتكار الرقمي، من بينهم سام جيما، مؤسس «إس جي آند كابيتال بارتنرز» SG& Capital Partners، والدكتور لوقا إياندولي الذي يتناول التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. كما يشارك كلٌّ من إريك لاباغليا مؤسس «ميامي إن إف تي ويك» Miami NFT Week، وعمر كسكاس مؤسس «Hona Tech»، وبيتر كيرستنز من المفوضية الأوروبية، وألكسندرو فويكا من «Synthesia»، والدكتورة رينيه كامينغز من جامعة فرجينيا، في إثراء النقاش حول البلوك تشين والويب 3 وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التفاعلية.



تمكين الجماهير

يحتفي مسار اقتصاد المحتوى بروادٍ حوّلوا صناعة المحتوى إلى مشروعات مستدامة، من بينهم لويس كروسبي، الرئيس التنفيذي لشركة «KOMI»، وبن كاسنوكا، الشريك المؤسس لـ«Village Global»، اللذان يسلطان الضوء على التقاطع بين التجارة والثقافة.

وينضم إلى هذا المسار جو حطّاب، صانع الأفلام الوثائقية العربي المعروف بأسلوبه الإنساني العميق الذي يوثّق قصصاً من مختلف الثقافات حول العالم.



الإعلام والسرد القصصي

يضم مسار الإعلام قادةً مؤثرين في الصحافة والسرد الإعلامي والتأثير الثقافي والاجتماعي، من بينهم غاري فاينرتشاك، الذي يجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الإعلامي، حيث يقود مجموعة شركات عالمية تمتد في مجالات التقنية والإعلام والترفيه، ويُعدّ من أبرز المؤثرين في العالم بأكثر من 45 مليون متابع.

كما ينضم أندرو زيمرن، المقدم الحائز جائزة «إيمي» وجائزة «جيمس بيرد»، ليستعرض كيف يمكن للطعام أن يكون وسيلة للتواصل الإنساني.

وتشارك ستيفاني ميهتا بخبرتها الواسعة في إدارة المحتوى واستراتيجيات الإعلام، بينما يقدّم ماكسيموس ماتسوكو رؤى حول السرد البيئي والاجتماعي عبر منصة «إيكو نيوز» EcoNews. وتشارك ريشام كوتيتشا برؤى حول الذكاء الاصطناعي والبيانات، فيما تسلط ريجينا كيم الضوء على التوجهات في قطاع الترفيه الكوري والآسيوي الأميركي. كما يقدّم كلٌّ من جاستن نورمان مؤسس «The Flip» والدكتورة ييميسي أكينبوبولا الشريكة المؤسسة لـ«African Women in Media» رؤى حول التمثيل والتنوّع والأسواق الناشئة. كما تشارك ناهجاي نونيز من «يونيسيف إنوسينتي» UNICEF Innocenti بخبرتها في قضايا الشباب والتنمية الاجتماعية.