الكويت تستضيف اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين

الكويت (الاتحاد)

تستضيف دولة الكويت الشقيقة، ممثلة في جمعية الصحفيين الكويتية، يوم السبت المقبل، اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين، في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز التعاون بين جمعيات الصحفيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير العمل الصحفي المشترك.

وقال عيسى الشايجي، رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، إن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تصب في مصلحة الصحفيين والصحفيات الأعضاء، إلى جانب بحث سبل تطوير المهنة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحفية الخليجية.

وأضاف أن الاتحاد يولي اهتماماً خاصاً بتمكين الكوادر الصحفية والإعلامية، وتعزيز التواصل بين الجمعيات والهيئات الأعضاء لمواكبة التطورات الصحفية والإعلامية المتسارعة في المنطقة والعالم.

من جانبها، رحبت رابعة حسين مكي الجمعة، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية، رئيسة لجنة الملتقى الرابع، بأعضاء مجلس الإدارة في الكويت، مؤكدة اكتمال الاستعدادات كافة لاستقبال الوفود المشاركة، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح أعمال الاجتماع والملتقى.

وأوضحت أن اللقاء سيكون إضافة نوعية للعمل الصحفي الخليجي المشترك، بما يتضمنه من اجتماعات ونقاشات وورش عمل تسهم في الارتقاء بالمهنة، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في دعم الصحفيين الخليجيين، وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات المهنة.

وأشارت إلى تميز هذا التجمع بمشاركة أكثر من ثلاثين صحفية وإعلامية من جميع دول مجلس التعاون، مؤكدة أن جمعية الصحفيين الكويتية، كإحدى الجمعيات الرائدة في تمكين المرأة صحفياً وإعلامياً، تؤمن بأن المرأة الخليجية شريك أساسي في مسيرة التطور والازدهار في المنطقة.

من جهتها، أشادت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، رئيسة لجنة الصحفيات الخليجيات، بهذه المبادرة الرائدة من جمعية الصحفيين الكويتية، مثمنة جهودها في إنجاح هذا الحدث الصحفي الخليجي.

وأكدت أن مشاركة أكثر من ثلاثين صحفية وإعلامية خليجية تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز وتطوير العمل الصحفي الخليجي المشترك، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة النسائية الأولى من نوعها تحت مظلة اتحاد الصحفيين الخليجيين، تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات العمل الصحفي في دول مجلس التعاون.

واختتمت فضيلة المعيني بتوجيه الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية على جهودهم، وتوفيرهم كل الإمكانات والتسهيلات لإنجاح هذا الحدث، الذي يُنتظر أن يشكل علامة فارقة في مسيرة الصحافة الخليجية والعمل الصحفي المشترك.