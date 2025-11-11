مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل ينطلق 18 الجاري

عجمان (وام)

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة النقل في عجمان النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

ونظمت «الهيئة»، أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل المؤتمر المقرر إقامته في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف بعجمان. وأكدت «الهيئة»، خلال المؤتمر، أن الحدث يأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتبنّي ممارسات الاستدامة، ودعم التحول الرقمي.

ويركز المؤتمر والمعرض في نسخته الثانية على استعراض أحدث الابتكارات وحلول النقل الذكي والمستدام، وتسليط الضوء على المشاريع المتقدمة التي تنفذها «الهيئة» لتطوير منظومة النقل العام في الإمارة.

وقال المهندس سامي الجلاف، رئيس لجنة المؤتمر والمعرض إن الحدث يشهد توسعاً في عدد الجهات المحلية والعالمية المشاركة؛ بهدف عرض أحدث الأجهزة والابتكارات وحلول النقل المتقدمة، إلى جانب تنظيم جلسات تناقش الاتجاهات المستقبلية في قطاع النقل الذكي.

وخلال المؤتمر والمعرض، سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين هيئة النقل وعدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية المستدامة. وتأتي الاتفاقيات ضمن جهود «الهيئة» لبناء منظومة حديثة تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

كما ستقوم «الهيئة»، خلال المؤتمر والمعرض، بالإعلان عن الفائزين في «جائزة الابتكار البحثي» التي سبق أن أطلقتها ضمن مبادرات مختبر عجمان للنقل.

بدوره، قال محمد الشحي، مدير إدارة المحتوى بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان: يسلّط المؤتمر الضوء على جهود الإمارة في تطوير منظومة النقل، وتعزيز استدامتها، وابتكار حلول ذكية لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان يرعى الحدث، تأكيداً على دوره في دعم الفعاليات الحكومية، وإبراز المنجزات النوعية التي تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.