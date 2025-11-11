«التبادل المعرفي» يبحث تعزيز الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات ومونتينيغرو

دبي (الاتحاد)

بحث مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء آفاق التعاون المستقبلي، وسبل تعزيز الشراكة الثنائية مع حكومة جمهورية مونتينيغرو في مجالات التحديث الحكومي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي إلى العاصمة بودغوريتسا، التقى خلالها معالي ماراش دوكاي، وزير الإدارة العامة، ومعالي دانيلو شارانوفيتش، وزير الداخلية، وماتيا ميدوفيتش، وكيل وزارة الطاقة والتعدين، وعدداً من المسؤولين في حكومة مونتينيغرو، وهدفت اللقاءات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وشهدت الزيارة بحث مجالات التعاون المستقبلية، وتبادل الخبرات في مجالات التطوير الحكومي، والحكومة الرقمية، والابتكار، والتكنولوجيا، والطاقة، والتحول الرقمي، والخدمات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وإدارة الأزمات والطوارئ، وقطاعات السياحة والطيران، بما يسهم في تفعيل اتفاقية التعاون في تبادل الخبرات الحكومية، التي تم توقيعها خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في فبراير الماضي.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة بين الإمارات ومونتينيغرو في مجالات التحديث الحكومي، تحظى برعاية واهتمام ومتابعة قيادتي البلدين الصديقين، وأن الزيارة شكلت فرصة لبحث مسارات التعاون وآفاقه المستقبلية في المجالات الأكثر تأثيراً في العمل الحكومي والمجتمع.

واستعرض وفد «التبادل المعرفي»، خلال لقائه مع معالي ماراش دوكاي، وزير الإدارة العامة، أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، وبرامج المسرعات الحكومية، ومنظومة الأداء، كما ناقش مع معالي دانيلو شارانوفيتش، وزير الداخلية سبل التعاون في تطوير الهوية الرقمية، وتعزيز مجالات الأمن السيبراني.

واطلع الوفد، خلال اجتماعه مع فالنتينا رادولوفيتش، المدير العام لمتنزه العلوم والتكنولوجيا، على مشاريع الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في مونتينيغرو، وبحث فرص بناء شراكات في مجالات المسرعات والريادة الرقمية، فيما تناول اجتماعه مع إيفانا يانكوفيتش، مدير إدارة الابتكار، برامج دعم الابتكار وتبادل الخبرات في سياسات الابتكار الحكومية.