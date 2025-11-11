سفارة أنغولا تقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني

أبوظبي (وام)

أقامت سفارة جمهورية أنغولا لدى الدولة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني، حضره سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية. كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق «ريكسوس مارينا» بأبوظبي يوسف المزروعي، رئيس قسم وسط أفريقيا في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الأنغولية المقيمة في الدولة.

وأكد خوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، أن العلاقات التي تجمع بلاده ودولة الإمارات في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، بما يخدم مصالح البلدين، ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.