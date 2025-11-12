الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
12 نوفمبر 2025 13:19

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي سكوت بيسينت وزير الخزانة الأميركي.


وبحث سموّه ومعالي وزير الخزانة الأميركي، خلال اللقاء الذي عُقد في نيويورك، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، من بينها المالية والاقتصادية والتجارية. وأكد سموّه، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ومتطورة، وتعملان على توسيع مسارات التعاون الثنائي، بما يدعم خططهما لإرساء دعائم مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.


كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي سكوت بيسينت، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وسُبل تعزيز التعاون المشترك من أجل دعم السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
وزير الخزانة الأميركي
عبدالله بن زايد
