علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفّذ برامج تدريبية متقدمة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث

شرطة أبوظبي تنفّذ برامج تدريبية متقدمة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث
12 نوفمبر 2025 13:44

نفّذت شرطة أبوظبي، ممثلةً في فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، برامج تدريبية تخصصية متقدمة بالشراكة مع المركز الأوروبي لتحديد هوية ضحايا الكوارث «ETAF»، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز جاهزية منظومة الاستجابة المتكاملة في إمارة أبوظبي، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات العمل الإنساني والأمني المتخصص.

وشملت البرامج التدريبية أربع دورات متخصصة هي التحقيق في مسرح الحدث «CSIDVI»، والاستجابة الميدانية وانتشال الضحايا «Recovery DVI»، وضابط الارتباط مع أسر الضحايا «FLO»، ومرحلة ما بعد الوفاة في المشرحة «DVIPM»، اشتملت على محاور نظرية وتطبيقية متقدمة تناولت إجراءات الانتشال والتصنيف «Triage»، وإدارة مسرح الحدث، وجمع بيانات ما قبل الوفاة، وأخذ العيّنات الحيوية وتحليلها، تمهيداً للمطابقة والاستعراف، إلى جانب التدريب على آليات التواصل والدعم النفسي والاجتماعي مع أسر الضحايا، بما يراعي البُعد الإنساني في عمليات الاستجابة.

وشارك المنتسبون أثناء البرنامج التدريبي في تمرين ميداني متكامل حاكى سيناريو واقعياً لسقوط طائرة ركاب، حيث تم تفعيل مراحل منظومة «DVI» كاملة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بدءاً من مسرح الحدث، مروراً بمرحلة المشرحة، وصولاً إلى مركز دعم أهالي الضحايا «FLO Center»، وذلك وفق الإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة من الإنتربول.

وشارك فريق شرطة أبوظبي كذلك في تمرين الطوارئ الشامل بمطار زايد الدولي، الذي شكّل فرصة عملية لاختبار الجاهزية وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية وتقييم فعالية منظومة التنسيق والاستجابة المتعددة القطاعات.

ويجسّد هذا التعاون نهج شرطة أبوظبي الاستباقي في تطوير القدرات الوطنية وترسيخ الشراكات الدولية، بما يتماشى مع معايير الإنتربول، ويعكس التزامها الراسخ بالتميّز في مجالات العمل الإنساني والأمني المتخصص وتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية في مختلف مراحل إدارة الكوارث.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
