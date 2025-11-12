الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار»

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار»
12 نوفمبر 2025 18:48

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

اطلع المجلس خلال الاجتماع على أداء الشركة ونتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت استمرار النمو الإيجابي في مختلف القطاعات، إلى جانب توقعات الأداء للفترة المتبقية من العام. كما قدمت الإدارة عرضاً توضيحياً لأداة التحليل الاستثماري المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها في مبادلة.

حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر في إمارة أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
مبادلة للاستثمار
