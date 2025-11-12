الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«العاصمة للفحص الصحي» يفتتح فرعين جديدين في ياس و«أبوظبي الصناعية»

فرع مركز العاصمة للفحص الصحي في «إيكاد مول»
13 نوفمبر 2025 01:37

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي، التابع لمجموعة M42، افتتاح فرعين جديدين للمركز، يقع الأول في مجمع twofour54 الحيوي في جزيرة ياس، والآخر في «إيكاد مول» في مدينة أبوظبي الصناعية الحرة، المنطقة الصناعية الرئيسية في الإمارة. ويؤكد هذا التوسع التزام مركز العاصمة للفحص الصحي بتوفير خدمات فحص طبي عالية الجودة يسهل الوصول إليها، لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنامية في الإمارة.
وصمم فرع جزيرة ياس لتقديم تجربة متميزة وسلسة للعملاء من الأفراد والشركات، مع الحرص على توفير الراحة والرفاهية، عبر خدمة صف السيارات، والمناطق المخصصة للزائرين، وخدمة التنقل بسيارات النادي لتسهيل الوصول. ويمكن للعملاء الاستمتاع بإجراء فحص طبي سلس مدعوم بتشخيصات متطورة، مع التركيز على الكفاءة والدقة وراحة المراجعين.
من جهة أخرى، يساهم الفرع الجديد للمركز في مدينة أبوظبي الصناعية بتقريب خدمات الفحص والتطعيم الموثوقة التي يقدمها المركز من أحد أكثر المراكز الصناعية حيوية في أبوظبي، حيث يتميز هذا المركز بموقع استراتيجي في قلب المنطقة الصناعية الحيوية، وصمم خصيصاً لتوفير الراحة للكوادر العاملة الصناعية والشركات المجاورة، حيث يقدم فحوصاً طبية وتطعيمات فعالة وموثوقة في بيئة عصرية يسهل الوصول إليها.

