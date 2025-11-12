22 وكالة عالمية في جناح الفضاء بمعرض دبي للطيران

آمنة الكتبي (دبي)

ينطلق جناح الفضاء في معرض دبي للطيران 2025 بمشاركة واسعة من وكالات فضاء دولية وشركات ناشئة وخبراء عالميين، ضمن منصة تنظمها وكالة الإمارات للفضاء لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الفضاء، بما يعكس مكانة الدولة الريادية كمركز إقليمي لتطوير الصناعات الفضائية والاقتصاد القائم على المعرفة.

ويجمع الجناح أكثر من 22 وكالة فضاء عالمية و12 شركة ناشئة مبتكرة، تعمل ضمن مناطق الفضاء الاقتصادية في الدولة، إلى جانب أكثر من 50 جهة حكومية وعالمية تعرض أحدث تقنياتها وإنجازاتها، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 100 خبير عالمي ورواد فضاء وقادة في الصناعة من مختلف دول العالم، ضمن بيئة تفاعلية تجمع صناع القرار والمبتكرين لاستشراف مستقبل الفضاء والاقتصاد المرتبط به، كما يشكّل جناح الفضاء أحد أبرز محاور معرض دبي للطيران في نسخته الحالية، إذ يجسّد التزام دولة الإمارات بتطوير قطاع الفضاء الوطني وتوسيع مجالات التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والاستثمار الفضائي.

وتهدف وكالة الإمارات للفضاء من خلال هذا الجناح إلى دعم منظومة الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية عبر مبادرة مناطق الفضاء الاقتصادية، التي توفّر بيئة تشريعية وحوافز متكاملة للشركات العالمية والناشئة العاملة في القطاع، كما يسلّط الجناح الضوء على أبرز المشاريع الفضائية الإماراتية، ومشاركة نخبة من المهندسين ورواد الفضاء الإماراتيين في جلسات وورش عمل متخصّصة تسعى إلى استشراف آفاق التعاون في استكشاف الفضاء.



التنمية المستدامة

ويؤكد جناح الفضاء الدور المتنامي لدولة الإمارات على الساحة العالمية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى توظيف التقنيات الفضائية في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد. كما تضم قائمة المشاركين وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وسبيس 42، وفَضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة إيرباص، وتاليس إيلينا سبيس، وستار لينك، وإس تي إنجنيرنج، وآيس آي، وإينوسبيس، وون ويب التابعة لشركة يوتلسات، وفاست، إلى جانب بلاك سكاي، ومجموعة نيو للفضاء.

كما تشمل خبراء من وكالات عالمية، مثل وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء البريطانية، ووكالة الفضاء الإيطالية، ووكالة الفضاء الفرنسية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الفضاء البحرينية، إضافة إلى مكتب تكنولوجيا الفضاء والصناعة في سنغافورة.

ويُعد الجناح منصة مميزة لاستكشاف الفضاء من خلال فعاليات تفاعلية، كما يمكن للزوّار حضور لقاءات مع مجموعة من رواد الفضاء، بمن فيهم الدكتورة شيان ليو بروكتور وكلود نيكولييه، مما يوفّر لهم تجربةً ملهمة وتفاعلية مع الجمهور الأوسع من خلال المحادثات والجلسات الطلابية واللقاءات في منطقة سكاي فيو، كما يتيح التكامل مع منصة فيستا الخاصة بالشركات الناشئة إمكانية التواصل بين المستثمرين وروّاد الأعمال في قطاع الفضاء من خلال المسابقات والإرشادات وفرص التواصل.



أنظمة مرنة

يبرز من فعاليات المعرض تحدي «أوربت إكس: أنظمة الفضاء المرنة»، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مجموعة إيدج وفضاء، الذي يدعو الشركات الناشئة إلى ريادة الجيل القادم من أنظمة الأقمار الاصطناعية الصغيرة وهياكل الشبكات المدارية المصممة لأغراض زيادة السرعة وتعزيز مستويات التكيف والتأثير بالوقت الفعلي، كما يعزّز هذا التركيز على ريادة الأعمال من خلال رؤية دولة الإمارات لإنشاء منطقة الفضاء الاقتصادية، وهي منظومة متكاملة مخصّصة لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في قطاع الفضاء، ودعم روّاد الأعمال، وتسريع الاستثمارات في المشاريع التجارية الفضائية. وستحظى مشاركة الشباب باهتمام خاص من خلال مبادرة قادة الجيل القادم وحلقات الشباب التي تنظمها بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك بهدف تحفيز المواهب الشابة لاستكشاف مسيرات مهنية في قطاعات العلوم والتكنولوجيا وابتكارات الفضاء.