الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مؤتمر الإنتربول العالمي» يناقش الأدوات الفعالة لمكافحة الفساد

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
13 نوفمبر 2025 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

واصل مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول الذي تستضيفه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وجهاز الإمارات للمحاسبة والشركاء الاستراتيجيين، فعالياته في اليوم الثاني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين وممثلي الأجهزة الرقابية والمالية وإنفاذ القانون من مختلف دول العالم.
 واستهلّ اليوم الثاني أعماله بجلسة استعراض وتقييم لمخرجات اليوم الأول، قدّم خلالها أديوالي أوغونديلي من «الإنتربول» عرضاً تحليلياً لأبرز ما تم تحقيقه من نتائج وتوصيات، مشيداً بالتفاعل البنّاء الذي ميّز جلسات النقاش السابقة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدولية لترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع قنوات التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية.
 وعقدت الجلسة العامة التاسعة بعنوان «الفساد والبيئة» تأثير الفساد على حماية البيئة، وسلطت الضوء على العلاقة الوثيقة بين الفساد وتدهور النظم البيئية، وأثر ذلك على استدامة الموارد الطبيعية، وأدار الجلسة ريتشارد إيفينا إنغولو من «الإنتربول»، بمشاركة كل من كيلا تشرشل غوما من بابوا غينيا الجديدة، وكوندي كينزونزي جان دينيس من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومور نديايي من السنغال، واستعرض المتحدثون تجارب دولهم في مكافحة الفساد البيئي، وتعزيز الحوكمة في قطاعات الطاقة والغابات والموارد الطبيعية، مؤكدين ضرورة تبني سياسات متكاملة تحقق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة.
أما الجلسة العامة العاشرة، وجاءت بعنوان «إجراءات مكافحة الفساد في المشتريات وأفضل الممارسات»، فقد تناولت آليات تطوير أنظمة المشتريات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يعزز الشفافية والنزاهة في العقود العامة، وأدار الجلسة سعود الريسي من جهاز الإمارات للمحاسبة، وشارك فيها خالد الحبسي من جهاز الإمارات للمحاسبة، وروسيتسا زاخاريفا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومانع الحميري من جهاز الرقابة المالية، وخولة عبدالسلام من وزارة المالية، واستعرض المشاركون أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال، مؤكدين أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية والرقابة الوقائية يمثل ركيزة أساسية للحد من الفساد في المشتريات العامة.
 وشهدت الجلسة الحادية عشرة، بعنوان «الفساد كعامل ميسر للجريمة المنظمة واستخدام محترفي غسل الأموال وغيرهم من الوسطاء»، نقاشاً حول الترابط بين الفساد والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

مؤتمر الإنتربول الدولي
الإنتربول
الإمارات
مكافحة الفساد
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©