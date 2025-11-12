الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مذكرة تفاهم بين الإمارات والمغرب لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

حميد أبو شبص ومحمد بنعليلو خلال توقيع المذكرة (وام)
13 نوفمبر 2025 01:37

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة.
وقّع المذكرة في مقر الجهاز بأبوظبي، كلٌّ من معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تأكيداً على الرغبة المشتركة في تطوير التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات مكافحة الفساد وحماية المال العام. تأتي هذه الخطوة ضمن نهج دولة الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يرسخ مكانتها دولة فاعلة في صياغة منظومة عالمية قائمة على النزاهة والتنمية المستدامة.

مكافحة الفساد
الإمارات والمغرب
الإمارات
المغرب
جهاز الإمارات للمحاسبة
حميد عبيد أبوشبص
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©