علوم الدار

زايد بن محمد بن زايد يزور معرض «دريفت إكس» 2025

زايد بن محمد بن زايد يزور معرض «دريفت إكس» 2025
12 نوفمبر 2025 21:37

زار سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرض «دريفت إكس» 2025، الذي يُنظِّمه مكتب أبوظبي للاستثمار على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، في منطقة تجربة المركبات في حلبة مرسى ياس.
واطلع سموه، خلال جولته في أروقة المعرض، على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات التنقل الذكي والأنظمة ذاتية القيادة في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، التي تُقدِّمها مجموعة من الشركات المحلية والعالمية الرائدة، إلى جانب نماذج أولية لمركبات وطائرات مسيّرة تعتمد على تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي.

وأكد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن تنظيم معرض «دريفت إكس» في نسخته الثانية يعكس دعم إمارة أبوظبي لقطاع الأنظمة ذاتية الحركة، ويُجسِّد رؤيتها الطموحة في رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.
وأشاد سموه، خلال زيارته عدداً من أجنحة الشركات الوطنية، بالمستوى المتقدم الذي حققته في تطوير أنظمة التنقّل الذكية وذاتية القيادة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير قدرات ومهارات الكفاءات الوطنية؛ بهدف تعزيز إسهاماتها في دعم مسيرة الابتكار وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للتقنيات المتقدمة في قطاع التنقل الذكي.
رافق سموه، خلال زيارة معرض «دريفت إكس»، سعادة بدر سليم العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وعدد من أعضاء اللجنة التنظيمية للمعرض.

 

يُشار إلى أن معرض «دريفت إكس» 2025 يستقطب مشاركات واسعة من نخبة المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، لبحث مستقبل التنقّل الذكي واستعراض أحدث الابتكارات في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تسليط هذا الحدث الضوء على جهود مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في دعم تطوير المنظومة الصناعية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتقنيات الأنظمة ذاتية الحركة.

المصدر: وام
زايد بن محمد بن زايد
الإمارات
