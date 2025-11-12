الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد ومنصور بن محمد يحضران أفراح المهيري وآل حامد

عمار بن حميد ومنصور بن محمد وراشد بن حميد وعبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال حفل الاستقبال (وام)
13 نوفمبر 2025 01:38

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن عمير بن يوسف المهيري، بمناسبة زفاف نجله «عمير» إلى كريمة محمد بن خادم بن بطي آل حامد، أمس بمركز أدنيك بأبوظبي. وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.
كما حضر حفل الاستقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.
حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عمير يوسف المهيري بمناسبة زفاف نجله عمير على كريمة محمد خادم بطي آل حامد. 
وهنّأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

