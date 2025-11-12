عمار بن حميد ومنصور بن محمد يحضران أفراح المهيري وآل حامد

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن عمير بن يوسف المهيري، بمناسبة زفاف نجله «عمير» إلى كريمة محمد بن خادم بن بطي آل حامد، أمس بمركز أدنيك بأبوظبي. وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عمير يوسف المهيري بمناسبة زفاف نجله عمير على كريمة محمد خادم بطي آل حامد.

وهنّأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.