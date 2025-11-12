الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

زايد بن محمد بن زايد يفتتح النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

زايد بن محمد بن زايد يفتتح النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

12 نوفمبر 2025 23:30
12 نوفمبر 2025 23:30

شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان افتتاح فعاليات النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 12 حتى 22 نوفمبر الجاري.
وشهد سموه جانباً من منافسات اليوم الافتتاحي، وكرم عدداً من الفائزين ضمن فئة الهواة، مؤكداً سموه أن البطولة تمثل منصة رائدة لاكتشاف المواهب الواعدة وصناعة الأبطال، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة تطوير رياضة الجوجيتسو ودعم أبطالها، وتعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية.

وأشار سموه إلى أن الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة في الدولة يعكس القيم التي تغرسها في نفوس جيل الشباب، مثل الانضباط والإصرار وقوة الإرادة، بما يسهم في بناء جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل القارية والعالمية.
وبهذه المناسبة، توجه سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايتهما الكريمة، ودعمهما المتواصل لرياضة الجوجيتسو، ما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير هذه الرياضة، ونشر قيمها النبيلة بين مختلف شعوب العالم.
وقال سعادته: «يجسد افتتاح سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان للنسخة السابعة عشرة من البطولة اهتمام القيادة الرشيدة بإعداد جيل من الأبطال القادرين على رفع علم الدولة في أكبر المحافل، ضمن رؤية وطنية تستثمر في الإنسان وتؤمن بقدراته.
وأضاف: «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تحولت إلى منصة عالمية تجمع الثقافات وتلهم المواهب، وتعكس صورة الإمارات المشرفة وجهة رائدة للرياضة، تجمع بين التنظيم الاحترافي والقيم الإنسانية الراقية التي تقوم على الاحترام والانضباط والسلام».

ويشارك في النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، للتنافس ضمن أكبر وأهم بطولة على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، التي انطلقت اليوم ضمن فئة الهواة، يليها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من 13 إلى 15 نوفمبر، إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو في 13 نوفمبر، ثم فئات الناشئين والشباب يومي 16 و17 نوفمبر، والأساتذة في 18 و19 نوفمبر، فيما تختتم المنافسات بنزالات المحترفين أيام 20 و21 و22 نوفمبر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
