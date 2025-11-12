الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس حتى الاثنين المقبل

الطقس حتى الاثنين المقبل
12 نوفمبر 2025 23:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة من يوم غد وحتى 17 نوفمبر الجاري أجواءً مستقرة يميل الطقس فيها إلى الرطوبة في ساعات الصباح الأولى على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في فترات متفرقة، فيما تكون الأجواء عامةً صحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً، تتخللها سحب منخفضة على البحر والجزر.
وأوضح المركز في بيان له أن حركة الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، في حين يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان، ليتحول إلى متوسط الموج تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل.
ويكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويميل خلال النهار إلى الصحوة مع فترات غيوم جزئية، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتظل الأجواء الرطبة يوم الجمعة صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا خاصة في المناطق الغربية، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويشهد يوم السبت رطوبة صباحا مع غيوم جزئية خاصة غرباً، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتتواصل تأثيرات الرطوبة يوم الأحد خلال ساعات الصباح الأولى مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق، بينما يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يستمر الطقس رطباً يوم الاثنين صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على البحر والجزر، تتحول الرياح إلى شمالية شرقية ثم شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©