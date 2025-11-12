بمشاركة الإمارات.. وزراء العدل العرب يناقشون تعزيز التعاون القانوني والقضائي

القاهرة (وام)

عقد وزراء العدل العرب، أمس، اجتماعات دورتهم الحادية والأربعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وبحثوا خلالها سبل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية، واستكمال إعداد الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والمخدرات، إلى جانب منع خطاب الكراهية.

وشاركت الإمارات في الاجتماع الوزاري بوفد رسمي من وزارة العدل برئاسة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم العمل العربي المشترك وتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والتشريعية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الأهمية، في مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية. كان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب قد عقد دورته الخامسة والسبعين أمس في مقر الجامعة العربية، بمشاركة وزراء العدل ووكلاء الوزارات ورؤساء الوفود العربية، واستعرض التوصيات المرفوعة إلى المجلس بشأن مشاريع الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية والبرامج المشتركة المعروضة على الدورة الحالية لاعتمادها.