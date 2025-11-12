الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجموعة «إيدج» تحصد جائزة أفضل جهة في العام لتمكين الشباب

مجموعة «إيدج» تحصد جائزة أفضل جهة في العام لتمكين الشباب
13 نوفمبر 2025 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على جائزة «أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاعين العام والحكومي» خلال الحفل السنوي الثالث عشر لجوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية والشباب 2025. ويعكس هذا التكريم التزام «إيدج» برعاية المواهب الإماراتية وتمكين الجيل التالي من المبتكرين والقادة الذين يشكلون مستقبل دولة الإمارات. ويمثل مجلس شباب إيدج جوهر هذا النجاح، باعتباره منصة ديناميكية تمكّن المهنيين الشباب من صياغة الابتكار، ودعم تنمية المواهب. وقالت سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في إيدج: «تُجسد هذه الجائزة نموذج القيادة الرائدة التي تتحلى بها مجموعة إيدج، وتؤكد استمرار التزامها بدعم وتمكين الكفاءات الشابة».

إيدج
مجموعة إيدج
الإمارات
تمكين الشباب
