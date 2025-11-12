الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«روبوكب 2025» يحفز روح التنافس ويعزز الابتكار

«روبوكب 2025» يحفز روح التنافس ويعزز الابتكار
13 نوفمبر 2025 01:37

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

انطلقت، أمس في أبوظبي، فعاليات تحديات كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025، حيث يتنافس أكثر من 700 مشارك من 22 دولة من الطلبة والطالبات في البطولات المتنوعة ضمن منافسات «روبوكب 2025» التي تركز على موضوع «الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل مستقبل مستدام». ويواصل «روبوكب» منافساته حتى 15 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إذ تحفز روح التنافس بين الطلبة ومحبي تطوير الروبوتات.
وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة وبالتعاون من الشركاء، استضافت الملتقى، مبرزاً تنوع المسابقات، والفئات العمرية، مؤكداً أن برنامج الأسبوع يشمل فعاليات معرض «دريفت إكس» وكأس آسيا والمحيط الهادي للروبوتات 2025 «روبوكب» ودوري أبوظبي للسباق الذاتي، وجميعها تعزز دور أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والاستخدام الآمن والمستدام لتكنولوجيات الأنظمة ذاتية الحركة. بدوره قال الدكتور حمد كركي الرئيس العام لبطولة «كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 (روبوكب)»: إن هذه الدورة يشارك فيها أكثر من 700 طالب وطالبة، يكونون أكثر من 150 فريقاً، من ضمنهم 10 فرق من الإمارات، وفريقان على مستوى الجامعة. 
ومن جانبه قال المهندس جون أمجد سليمان، مدير التدريب في مؤسسة سمارت تكنو، ممثل مصر، حيث تشارك بثلاث فرق، وهي المرة السادسة التي تشارك فيها: «حققنا نتائج متقدمة وحصلنا على المركز الرابع عالمياً في مجال الروبوت». وأشاد بتنظيم جامعة خليفة للحدث، وخاصة أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي اهتمت بهذه التقنيات الحديثة. 

التنقل الذكي
يُعَد أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة المنصة الأبرز في أبوظبي لدفع عجلة التقدم في مجالات التنقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة عبر الأرض والبحر والجو وفي القطاع الصناعي. وتجمع النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية التحكم، الذي ينظمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، قادة القطاع الصناعي وصناع السياسات والمُبتَكِرين والمستثمرين للتواصل والتعاون وتسريع مستقبل تكنولوجيا الأنظمة ذاتية الحركة.

