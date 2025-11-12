الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ولي عهد البحرين يستقبل صقر غباش ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية

سلمان بن حمد مستقبلاً صقر غباش ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية (من المصدر)
13 نوفمبر 2025 01:38

البحرين (الاتحاد) 

تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، في قصر الرفاع أمس، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة المشاركين في الاجتماع الدوري التاسع عشر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومعالي علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة، على تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك، ودعم كافة المبادرات التي ترفد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات في مسارات التعاون الخليجي، والدفع بمستويات التعاون نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يترجم رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بالدور البارز للمجالس التشريعية الخليجية في تنسيق المواقف والرؤى المشتركة ودعم الجهود في مختلف القضايا الإقليمية والمحافل الدولية، بما يعكس وحدة الصف الخليجي ويجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً، منوهًا سموه بمبادئ الشورى والتوافق التي تتميز بها المنطقة والتي تُسهم في صياغة البرامج والمبادرات التي تدعم جهود التنمية وتعزز مسارات الازدهار لصالح المواطنين.
من جانبهم، أعرب رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، وما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة، متمنين لمملكة البحرين مواصلة النماء والازدهار.

