منصور بن محمد يشهد حفل افتتاح «آيكوم دبي» في «مدينة إكسبو»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حفل افتتاح المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأقيم حفل الافتتاح تحت قبة ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، أكبر قبة عرض تفاعلية في العالم، وقدّم على مدار عشرين دقيقة عرضاً مسرحياً موسيقياً مُلهماً مكوناً من أربع لوحات فنية، جسدت حكاية نشأة دبي على ضفاف الخور، وروت تفاصيلها بطريقة إبداعية تفاعلية، وظفت فيها تقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، وقدمت عروضاً حية ومقطوعات موسيقية اصطحبت الجمهور في رحلة مؤثرة عبر تاريخ الإمارة منذ تأسيسها على ضفاف الخور عام 1833 وصولاً إلى تحولها إلى مركز ثقافي عالمي.

وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالجهود المشتركة بين «دبي للثقافة» ومدينة إكسبو دبي، والتي أثمرت عرضاً فنياً مُبهراً يجسد جوهر دبي وإبداعاتها وثقافتها وانفتاحها على العالم، وقالت: «أعتز بمسيرة دبي وحكايتها التي تستحق أن تُروى.. هي قصة مدينة آمنت بدور الثقافة في بناء الإنسان والنهوض بالمجتمعات، وعمل أبناؤها بعزيمةٍ وإرادة لتحقيق رؤية قيادتها الرشيدة، وها نحن نستعرض اليوم من خلال حفل افتتاح (آيكوم دبي 2025) حكاية نشأة دبي التي فتحت منذ بداياتها أبوابها للعالم، ورسّخت مفاهيم الانفتاح، وعزّزت التبادل الثقافي العالمي، محققةً أبرز الإنجازات، ليلتقي العالم اليوم على أرضها في أكبر تجمع دولي في قطاع المتاحف، وهو أمر يستحق الفخر، ومدعاةٌ للاعتزاز الوطني».

وأثنت سموها على الفنانين والمؤدين والفرق الإبداعية التي شاركت في تقديم وتصميم العرض، واصفةً جهودهم بأنها «انعكاس لهويتنا الثقافية، حيث تجتمع الإبداع والحرفية والسرد الثقافي لربط الماضي بالحاضر، والتقاليد بالابتكار».

وحضر حفل الافتتاح إلى جانب سموهما، سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الأمير راشد بن عبدالعزيز بن سعود آل سعود، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ«فرونتير» 25، والدكتورة إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم»، إلى جانب عدد من مدراء العموم وكبار المسؤولين.