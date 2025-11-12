الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن محمد يشهد حفل افتتاح «آيكوم دبي» في «مدينة إكسبو»

منصور بن محمد خلال الافتتاح بحضور لطيفة بنت محمد وماجد بن محمد ومحمد بن راشد بن محمد بن راشد وحشر بن مكتوم وكبار الحضور (وام)
13 نوفمبر 2025 01:37

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تكريم محمد بن راشد بجائزة «العويس الثقافية»
الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الهجمات المروعة في «الفاشر»

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حفل افتتاح المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. 
وأقيم حفل الافتتاح تحت قبة ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، أكبر قبة عرض تفاعلية في العالم، وقدّم على مدار عشرين دقيقة عرضاً مسرحياً موسيقياً مُلهماً مكوناً من أربع لوحات فنية، جسدت حكاية نشأة دبي على ضفاف الخور، وروت تفاصيلها بطريقة إبداعية تفاعلية، وظفت فيها تقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، وقدمت عروضاً حية ومقطوعات موسيقية اصطحبت الجمهور في رحلة مؤثرة عبر تاريخ الإمارة منذ تأسيسها على ضفاف الخور عام 1833 وصولاً إلى تحولها إلى مركز ثقافي عالمي.
وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالجهود المشتركة بين «دبي للثقافة» ومدينة إكسبو دبي، والتي أثمرت عرضاً فنياً مُبهراً يجسد جوهر دبي وإبداعاتها وثقافتها وانفتاحها على العالم، وقالت: «أعتز بمسيرة دبي وحكايتها التي تستحق أن تُروى.. هي قصة مدينة آمنت بدور الثقافة في بناء الإنسان والنهوض بالمجتمعات، وعمل أبناؤها بعزيمةٍ وإرادة لتحقيق رؤية قيادتها الرشيدة، وها نحن نستعرض اليوم من خلال حفل افتتاح (آيكوم دبي 2025) حكاية نشأة دبي التي فتحت منذ بداياتها أبوابها للعالم، ورسّخت مفاهيم الانفتاح، وعزّزت التبادل الثقافي العالمي، محققةً أبرز الإنجازات، ليلتقي العالم اليوم على أرضها في أكبر تجمع دولي في قطاع المتاحف، وهو أمر يستحق الفخر، ومدعاةٌ للاعتزاز الوطني».
وأثنت سموها على الفنانين والمؤدين والفرق الإبداعية التي شاركت في تقديم وتصميم العرض، واصفةً جهودهم بأنها «انعكاس لهويتنا الثقافية، حيث تجتمع الإبداع والحرفية والسرد الثقافي لربط الماضي بالحاضر، والتقاليد بالابتكار».
وحضر حفل الافتتاح إلى جانب سموهما، سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الأمير راشد بن عبدالعزيز بن سعود آل سعود، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ«فرونتير» 25، والدكتورة إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم»، إلى جانب عدد من مدراء العموم وكبار المسؤولين.

منصور بن محمد
دبي
منصور بن محمد بن راشد
الإمارات
مدينة إكسبو دبي
لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©