الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يجري تدخلاً جراحياً نوعياً لشاب فلسطيني

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يجري تدخلاً جراحياً نوعياً لشاب فلسطيني
13 نوفمبر 2025 10:32

يواصل المستشفى الإماراتي العائم في العريش تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بهدف تخفيف معاناة الجرحى وتقديم رعاية صحية متخصصة تساهم في إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الإنساني العاجل.

وفي إطار هذه الجهود الإنسانية المتواصلة، أجرى الفريق الطبي في المستشفى عملية جراحية دقيقة لشاب فلسطيني، كان يعاني من كسور مركبة في الساق اليمنى والذراع الأيمن، إضافة إلى مضاعفات من إصابات سابقة.

وقد شملت العملية إجراء تنظيف عميق للجرح، وتركيب جهاز شفط متخصص لضمان سرعة التعافي ومنع أي مضاعفات إضافية.

ويخضع المريض حالياً للرعاية الطبية اللازمة، حيث يتلقى جلسات العلاج الطبيعي من الطاقم المتخصص على متن المستشفى، ضمن خطة علاجية متكاملة تضمن له أفضل مستويات الرعاية.

أخبار ذات صلة
مباحثات مصرية أممية حول استضافة القاهرة مؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة
أميركا تعرب عن تفاؤلها بشأن إصدار قرار أممي حول غزة

وأكد الدكتور علي سعيد الكعبي، مدير المستشفى الإماراتي العائم، أن المريض يخضع لعناية دقيقة، حيث يتابع برنامج العلاج الطبيعي المكثف مع الفريق المختص من المستشفى، لضمان سرعة التعافي واستعادة قدراته، مع تقديم الدعم النفسي والإنساني اللازم خلال مرحلة التعافي.

وأوضح أن المستشفى الإماراتي العائم لا يقتصر دوره على الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية، بل يمتد لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للمرضى والمرافقين، بما يضمن بيئة علاجية متكاملة تعزز التعافي السريع وتخفف من معاناة المرضى، الأمر الذي يعكس التزام الإمارات الإنساني المتواصل تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

ويقدم المستشفى الإماراتي العائم في العريش خدماته للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة منذ تدشينه في فبراير من العام الماضي، حيث يواصل استقبال الحالات المختلفة بما في ذلك الجراحات الدقيقة، والعظام، والتأهيل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، ضمن منظومة إنسانية متكاملة تجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم الدعم الصحي المستدام لهم.

المصدر: وام
المستشفى الإماراتي العائم
العريش
قطاع غزة
آخر الأخبار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
قمة المليار متابع و«جوجل جيميني» تمددان المشاركة في «جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي»
علوم الدار
قمة المليار متابع و«جوجل جيميني» تمددان المشاركة في «جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي»
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©