علوم الدار

"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعتمد أسماء 6228 حاجاً

"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعتمد أسماء 6228 حاجاً
13 نوفمبر 2025 12:51

اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عدد 6,228 من المواطنين والمواطنات، لأداء فريضة الحج للعام 1447هـ/ 2026م، وتم التواصل معهم عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل المختلفة تمهيداً لاستكمال الإجراءات المطلوبة في إطار استعدادات الهيئة المبكرة لموسم الحج. وأكدت الهيئة أن عملية الاختيار تمت وفق برنامج الفرز الآلي، وبحسب المعايير والشروط المحددة، كاشفة أن عدد المتقدمين لهذا الموسم بلغ نحو أكثر من «72,000» تم استقبال طلباتهم عبر قنوات الهيئة الرسمية.

وأوضحت أن الفرز الإلكتروني تم بأسس تراعي العدالة وتكافؤ الفرص، فقد تم إعطاء الأولوية لكبار المواطنين، وأصحاب الحالات الصحية، التي تستدعي مراعاة خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة على أداء مناسك الحج من خلال التقارير الطبية، ثم المتقدمين الأكثر تسجيلاً دون الحصول على تصريح، ويليهم المواطنون الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، إلى جانب معايير تنظيمية أخرى تضمن سلامة الحجاج.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمتقدمين الذين لم يحصلوا على تصريح حج لهذا الموسم، فقد تم ترحيل طلباتهم تلقائياً إلى فرز موسم حج 1448هـ/ 2027م، دون الحاجة لإعادة تقديم الطلب أو اتخاذ أي إجراء إضافي من قبلهم، داعية إلى التواصل بمركز الاتصال الموحد: 8008222 في حالة الحاجة للاستفسارات. وأكد الهيئة حرصها والتزامها بتوفير تجربة حج سهلة وآمنة لحجاج دولة الإمارات، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في توفير أقصى وسائل الراحة لحجاج الدولة، وتحقق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تقديم الخدمات بنهج حضاري ينال رضا الجميع ويلبي طموحاتهم.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية والأوقاف
الحج
