منصور بن زايد يكرم أحمد خليفة السويدي تقديراً لمسيرته الوطنية وإسهاماته الثقافية

كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، تقديراً لمسيرته الوطنية وإسهاماته الثقافية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدنا بتكريم معالي أحمد خليفة السويدي، تقديراً لمسيرته الوطنية وإسهاماته الثقافية التي رافقت بناء الاتحاد وترسيخ الهوية الإماراتية».

وأضاف سموه: «تظل الثقافة والإبداع ركائز في رؤية دولتنا، ونعتز بأبناء الإمارات الذين يجسدون بإخلاصهم إرث القائد المؤسس ونهج قيادتنا الرشيدة».