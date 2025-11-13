سيف بن زايد يشارك في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون

شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في دولة الكويت.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في الاجتماع الـ 42 لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت الشقيقة، بحثت مع إخواني وزراء الداخلية أهمية الارتقاء بالعمل الأمني المشترك إلى آفاقٍ أوسع من التكامل والابتكار لتواكب التحولات الإقليمية والدولية، وتدعم جاهزية منظوماتنا في مواجهة التحديات المتسارعة، بما يعزز أمن الخليج واستقراره ويُجسّد تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وأمناً لمجتمعاتنا».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «أشكر أخي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها المخلصة في إنجاح الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول المجلس».

واختتم سموه قائلاً «أمن الخليج سيبقى درعاً منيعاً للمنطقة، ووحدته مصدر قوةٍ واستقرار لمجتمعاتٍ أكثر تنميةً وتطوراً».

