علوم الدار

مباحثات إماراتية باكستانية حول سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني

جانب من اللقاء
14 نوفمبر 2025 02:03

إسلام آباد (الاتحاد)

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي سيد يوسف جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في باكستان، على هامش المشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي الذي عقد في مدينة إسلام آباد.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب الدكتور طارق الطاير عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على حسن الضيافة والاستقبال وعلى دعوة المجلس الوطني للمشاركة في المؤتمر الذي بحث موضوع السلام والتنمية بما يحقق تطلعات الدول والشعوب.
بدوره، أكد معالي رئيس مجلس الشيوخ عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين الإمارات وباكستان، والاهتمام المتواصل على تنميتها في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع والازدهار على كلا البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
التعاون البرلماني
باكستان
المجلس الوطني الاتحادي
مجلس الشيوخ الباكستاني
