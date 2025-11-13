الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق حملة «الالتزام البيئي لمنتجات الأسمنت» بأبوظبي

إطلاق حملة «الالتزام البيئي لمنتجات الأسمنت» بأبوظبي
14 نوفمبر 2025 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملة «الالتزام البيئي لقطاع الأسمنت والمنتجات الأسمنتية»، والتي تهدف إلى رفع مستوى التزام هذه المنشآت في إمارة أبوظبي بالمتطلبات والتشريعات البيئية المعتمدة، والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها التشغيلية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية جودة الهواء والتربة والصحة العامة،.
وتم تنظيم ورشة توعوية متخصصة لتعريف المنشآت بمتطلبات الترخيص البيئي وأفضل الممارسات الفنية والإدارية، ومن ثم تم منح المنشآت مهلة 60 يوماً لمراجعة أوضاعها التشغيلية وتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما ستباشر الهيئة تنفيذ زيارات تفتيش ميدانية مطلع يناير 2026 لتقييم مدى الالتزام بالمعايير البيئية، ورصد المخالفات البيئية.
وقال أحمد الوهيبي، مدير إدارة التفتيش والإنفاذ البيئي في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعكس هذه الحملة التزام الهيئة بتعزيز ثقافة الامتثال البيئي في القطاع الصناعي، وضمان توافق العمليات التشغيلية مع أعلى المعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي. نحن نؤمن بأن التعاون مع القطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الحملة نتطلع إلى مساعدة المنشآت على تبني ممارسات أكثر استدامة، تسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة».

أبوظبي
الإمارات
الإسمنت
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
بيئة أبوظبي
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©