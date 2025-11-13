إطلاق حملة «الالتزام البيئي لمنتجات الأسمنت» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملة «الالتزام البيئي لقطاع الأسمنت والمنتجات الأسمنتية»، والتي تهدف إلى رفع مستوى التزام هذه المنشآت في إمارة أبوظبي بالمتطلبات والتشريعات البيئية المعتمدة، والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها التشغيلية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية جودة الهواء والتربة والصحة العامة،.

وتم تنظيم ورشة توعوية متخصصة لتعريف المنشآت بمتطلبات الترخيص البيئي وأفضل الممارسات الفنية والإدارية، ومن ثم تم منح المنشآت مهلة 60 يوماً لمراجعة أوضاعها التشغيلية وتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما ستباشر الهيئة تنفيذ زيارات تفتيش ميدانية مطلع يناير 2026 لتقييم مدى الالتزام بالمعايير البيئية، ورصد المخالفات البيئية.

وقال أحمد الوهيبي، مدير إدارة التفتيش والإنفاذ البيئي في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعكس هذه الحملة التزام الهيئة بتعزيز ثقافة الامتثال البيئي في القطاع الصناعي، وضمان توافق العمليات التشغيلية مع أعلى المعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي. نحن نؤمن بأن التعاون مع القطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الحملة نتطلع إلى مساعدة المنشآت على تبني ممارسات أكثر استدامة، تسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة».