تخريج منتسبي برنامج «استعد» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

احتفلت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج «استعد» لتأهيل الكوادر الوطنية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية الباحثين عن عمل، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للانخراط بكفاءة في بيئة العمل الحديثة.

يأتي البرنامج ضمن جهود الدائرة لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، بمشاركة عدد من الجهات المؤسسية التي أسهمت في تقديم ورش عمل تدريبية متخصصة، من بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة الإمارات «برنامج دوامي».

ويعد البرنامج منصة نوعية لإعداد وتأهيل الباحثين عن عمل بمهارات عصرية تواكب التحولات في سوق العمل، وتلبي احتياجاته المستقبلية.

وذكرت سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، أن نجاح برنامج «استعد» يعكس رؤية الدائرة في إعداد جيل متميز من الكوادر الإماراتية القادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات القيادة في تمكين أبناء الوطن، وتمهيد الطريق أمامهم لمستقبل مهني مزدهر.